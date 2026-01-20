Parkolóban csapott le Miskolcon a kalapácsos gyilkos

Sokkoló részletek láttak napvilágot a miskolci gyilkosságról, amelyben egy férfi brutális módon végzett egykori barátjával. A gyilkos indulatainak egy áruház parkolója adott színteret, ahol percek alatt vált végzetessé egy régi barátság története – írta a Bors.

Kalapáccsal végzett egykori barátjával a gyilkos

Fotó: Pexels

A vádirat szerint a két férfi hosszú éveken át jó viszonyt ápolt, ám a kapcsolat megromlott, miután egyikük kábítószer-fogyasztásba kezdett. A feszültség tavaly júniusban robbant, amikor Miskolcon összefutottak.

A gyilkos kalapáccsal sújtott le

A támadó szándékosan nekihajtott haragosa autójának, majd kiszállt és egy kalapáccsal többször fejbe verte a férfit. A jelenetet a sértett felesége végignézte és kétségbeesetten próbált közbelépni.

A dulakodás közben a támadó elejtette a szerszámot, ám ezzel még nem ért véget az őrület. Visszaült az autójába és nekihajtott a már a földön fekvő férfinak.

Az áldozat a helyszínen életét vesztette. Az autóban több mint négymillió forintos kár keletkezett, a feleség pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. A tragédia mélyen megrázta a környéket, a parkoló pedig pillanatok alatt rendőrségi helyszínné vált.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei ügyészség minősített emberölés miatt emelt vádat. A letartóztatásban lévő, korábban büntetlen előéletű férfival szemben életfogytig tartó fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványoztak.

