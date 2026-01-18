Szabadlábon a román baltás gyilkos – már az FBI is keresi

Valóságos krimibe illő embervadászat zajlik hónapok óta Romániában és már jóval azon túl is. Emil Gânj neve mára egyet jelent a brutalitással. A gyilkos férfi nyáron baltával végzett volt párjával, majd felgyújtotta a családi házat, mintha csak el akarná tüntetni a nyomokat. Azóta pedig köddé vált és már az FBI is keresi – írta a Bors.

Magyarországon bujkálhat a gyilkos

Fotó: Pixabay

Közel 800 rendőr próbálja felkutatni a szökevényt, ám eddig hiába. A nyomozás pedig most új szintre lépett, ugyanis az FBI is bekapcsolódott a hajtóvadászatba, ami jól mutatja, mennyire veszélyesnek tartják a férfit.

Menekül a gyilkos

Úgy vélik, Gânj mindent előre megtervezett és rejtekhelyeket alakíthatott ki, élelmiszert halmozott fel, valamint több eldobható mobiltelefonnal is készült. Egyes információk szerint akár második világháborús alagutakban vagy elhagyatott pincékben is meghúzhatja magát. Ráadásul felmerült a gyanú, hogy a családja is segítheti a bujkálásban, bár ezt hivatalosan még nem erősítették meg.

A férfi neve korábban is felbukkant a hatóságok aktáiban: volt már dolga szexuális bűncselekmény és gyilkosság miatt is a rendőrséggel. Ennek ellenére most ismét szabadlábon van, ami az áldozat családját teljesen összetörte.

A meggyilkolt fiatal nő hozzátartozói védőőrizetben élnek, rettegve attól, hogy a férfi bármikor visszatérhet. Számukra az FBI bevonása az első igazi reménysugár hónapok óta.

Bárhol felbukkanhat – akár nálunk is

A nyomozók szerint a férfi kinézete is megváltozhatott és mivel szabadon mozoghat a térségben, nem zárható ki, hogy Magyarországon bujkál. A hatóságok ezért nemzetközi együttműködésben dolgoznak és minden bejelentést komolyan vesznek.