A fiú anyja mosta a járdáról a vért, a gyermek vérét

Hátborzongató jelenetekről számolt be a csenei tragédia egyik szemtanúja, aki szerint a 13 éves elkövető anyja megdöbbentő módszerekkel próbálta tisztára mosni fia nevét. A szomszéd állítása szerint az asszony nemcsak a járdáról igyekezett eltüntetni az áldozat vérét, hanem egy leölt csirke vérét szétkenve próbálta megtéveszteni a környezetét, hogy leplezze a bűncselekményt. A helyiek felháborodva követelik a nő felelősségre vonását, amiért falazni próbált a fiatalnak, és aktívan segédkezett abban, hogy a gyermekkorú gyilkos nyomait eltüntesse – írta a Maszol.ro.

Egy 15 és egy 13 éves fiú végzett társukkal, majd testét megpróbálták elégetni a gyilkosság után (Illusztráció)

Fotó: Unsplash

Szabadlábon a 13 éves csenei gyilkos

Felkorbácsolódtak az indulatok a romániai Temes megyei Csenén, miután kiderült, hogy a Mario Berinde kegyetlen kivégzésében részt vevő 13 éves fiú a törvényi szabályozás miatt szabadlábon védekezhet. Bár a tinédzsert és 15 éves társát brutális módon elkövetett emberöléssel vádolják – áldozatukat baltával és késsel ölték meg, majd megpróbálták elégetni és elásni –, a fiatalabb elkövető kora miatt elkerülte a letartóztatást.

A helyiek és a pedagógusok szerint a tragédia kódolva volt a rendszerben:

a gyermekkorú gyilkos már alsó tagozatos kora óta agresszíven viselkedett, rettegésben tartotta társait, és családja is folyamatosan akadályozta a nevelési kísérleteket. Miközben a szociális munkások és az iskola egymásra mutogatnak a jelzőrendszer kudarca miatt, a faluban pánikhangulat uralkodik, hiszen a közösség szerint a hatóságok hiába tudtak a környéken garázdálkodó gyerekbanda korábbi támadásairól, nem tettek semmit a tragédia megelőzése érdekében.

