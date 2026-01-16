Megtöltötte a pisztolyt, majd álmában végzett apjával a 11 éves gyerek

Tragikus eset történt Pennsylvaniában, ahol egy tizenegy éves fiú ellen gyilkosság vádjával indult eljárás, miután a gyanú szerint lelőtte az apját saját otthonukban. A hatóságokat kedden hajnalban riasztották a Duncannon Borough településen található családi házhoz. A helyszínen a 42 éves Douglas Dietz holttestét találták meg, aki egy fejét ért lövés következtében halt meg. A rendőrség szerint a lövést a férfi tizenegy éves fia, Clayton Dietz adta le. A gyermek az eset után több alkalommal is kijelentette, hogy ő ölte meg az apját – írta a Crimeonline.com.

A gyilkosság egy családi vita után történt, miután az apa elvette 11 éves fia videojátékát, és aludni küldte

Fotó: Unsplash

Születésnapja éjszakáján történt a gyilkosság

A nyomozás eddigi adatai szerint a család aznap este együtt ünnepelte Clayton születésnapját. A konfliktus akkor alakult ki, amikor az apa elküldte lefeküdni fiát, és elvette tőle a Nintendo Switch játékkonzolt. A fiú később elmondta, hogy ekkor lett dühös.

A bírósági dokumentumok alapján Clayton egy kulcs segítségével kinyitotta a szülők hálószobájában található széfet, ahol a játékát kereste, azonban egy lőfegyvert talált. A gyermek beismerte, hogy megtöltötte a fegyvert, majd az apja ágyához lépett, és rálőtt.

Az édesanya vallomása szerint álmából egy hangos zaj és szokatlan szag ébresztette fel. Amikor felkapcsolta a villanyt, derült ki számára, hogy férje súlyosan megsérült. Nem sokkal később a fiú közölte vele, hogy ő lőtte le az apját. Clayton Dietz jelenleg a Perry megyei börtönben van, óvadék nélkül. Meghallgatását január 22-én tartják.

