Gyilkosság Angyalföldön: fiatal nőt találtak holtan otthonában

54 perce
Olvasási idő: 3 perc
Rendőrségi nyomozás indult, miután egy XIII. kerületi lakásban holtan találtak egy nőt, akit napok óta hiába kerestek az ismerősei. A katasztrófavédelem közreműködésével feltárt helyszínen talált nyomok alapján a hatóságok azonnal elrendelték az eljárást, mivel minden jel szerint brutális gyilkosság történt.
Aggasztó csend előzte meg a XIII. kerületi tragédiát, ahol 2026. január 6-án, a barátok bejelentése után derült fény a borzalmakra. Miután a tűzoltók feltörték a lakás ajtaját, a rendőrök már csak az ott élő nő holttestét találták meg, a helyszíni nyomok pedig egyértelműen arra utalnak, hogy gyilkosság történt – írta az Index.hu.

gyilkosság nő angyalföld
Gyilkosság áldozata lett egy fiatal nő (Illusztráció)
Fotó: Sonline.hu

Keresik a gyilkosság elkövetőjét

A helyszíni szemle után nem maradt kétség: idegenkezűség történt, így a BRFK Életvédelmi Osztálya azonnal megindította az eljárást emberölés bűntette miatt. A rendőrség nagy erőkkel, hajtóvadászat keretében keresi az ismeretlen elkövetőt, aki után jelenleg is zajlik a nyomozás.

