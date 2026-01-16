Máig nem tudja a Budapesten gyilkoló holland nő, hogyan került a kezébe a bicska

A budapesti utazás eredetileg egy romantikus kikapcsolódásnak indult Wendy és Stefan számára, végül azonban szörnyű gyilkosságba fordult át. A holland pár öt éve élt együtt, amikor 2024 februárjában, nem sokkal Valentin-nap után Magyarországra érkeztek pihenni. A Kazinczy utcában béreltek lakást, vacsorázni mentek, majd beültek egy romkocsmába, ahol mindketten alkoholt ittak – írta a Blikk.hu.

Gyilkosság Budapesten: a nőnek fogalma sincs, mikor került a kezébe a bicska

Fotó: Mihádák Zoltán

Romantikus hétvégének indult, gyilkosság lett a vége

Hajnalban tértek vissza a szállásukra, ahol veszekedni kezdtek. A vádirat szerint Wendy ekkor vette észre, hogy párja a telefonján üzenetet vált egy másik nővel. Úgy gondolta, korábban viszonyuk lehetett, és azt is felrótta neki, hogy a férfi megszegte az ígéretét, miszerint megszakítja vele a kapcsolatot. A vita gyorsan tettlegességig fajult.

A felek kölcsönösen bántalmazták egymást, a konfliktus végén pedig a nő egy bicskával megsebesítette Stefant, vállon és háton szúrta. A férfi eszméletlenül esett össze. Wendy segítségért kiabált, a szomszédok már hiába értesítették a mentőket, Stefan életét nem lehetett megmenteni.

A tárgyalás során a vádlott láthatóan összetört. Az utolsó szó jogán – sokak meglepetésére – magyarul szólalt meg, és sírva fejezte ki, mennyire sajnálja, ami történt. Ügyvédje, Enzsöl Péter a Blikknek azt mondta: szerinte a lakásban történtek pontos lefolyása nem állapítható meg egyértelműen. Senki nem volt szemtanúja az eseményeknek, az áldozat pedig már nem tudja elmondani a saját verzióját. A nő vallomása szerint sokkos állapotba került, emlékei hiányosak, és többször is azt mondta, nem tudja felidézni, mikor és hogyan került a kezébe a bicska.