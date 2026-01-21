Sporttáskában dobták a szemetes mellé a meggyilkolt csecsemőt

Vasárnap a magyar határ közelében, a burgenlandi Miklósfalva térségében találtak rá egy újszülött holttestére. A gyilkosság gyanúját a boncolási eredmények alapozták meg. Ezek szerint a kicsi erőszakos halállal halt meg. A Vaol.hu osztotta meg a gyilkosság eddig ismert részleteit!

Gyilkosság nyomai a magyar határ közelében, egy csecsemő holttestét találták meg egy szemetesnél elhelyezett sporttáskában

Fotó: orf.at/Vaol.hu

Gyilkosság a határ közelében: megszólalt a rendőrség

Az osztrák rendőrség közlése szerint a boncolás egyértelműen kizárta a természetes halált. Helmut Marban rendőrségi szóvivő hangsúlyozta: emberölés gyanújával folyik eljárás az ügyben, a nyomozás teljes gőzzel zajlik, a cél az elkövetők mielőbbi azonosítása és kézre kerítése. A helyszínen rögzített bizonyítékokat elemzik.

Sporttáska, szemetes és kamerafelvételek – több szálon nyomoznak

A sajtóban megjelent értesülések szerint egy videófelvételen látható valaki, amint leszáll egy román buszról, és egy fekete sporttáskát helyez egy szemetes közelében. Ezt a Burgenlandi Tartományi Rendőr-igazgatóság hivatalosan nem erősítette meg. Annyit viszont elárultak, hogy a térfigyelő kamerák teljes körű elemzése zajlik a határ menti térségben. Arra a kérdésre, vannak-e biztató nyomok, Helmut Marban annyit mondott: egyelőre nem tud részleteket közölni a nyomozás állásáról. A kislányt egy arra járó bejelentése alapján találták meg a szabad ég alatt. Mire a mentők a helyszínre értek, a csecsemő már nem élt. Az osztrák rendőrök egyelőre nem zárták ki, hogy a baba haláláért több személy is felelős lehet.

