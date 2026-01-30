Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Óriási a baj, leégett a Volkswagen-autógyár!

Háború

Putyin váratlan bejelentése: azonnal leállnak az orosz légicsapások

gyilkosság

Itt vannak a brutális részletek a debreceni gyilkosságról

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy fiatal férfi halt meghalt szerda este, miután egy debreceni lakásban elfajult vita erőszakba torkollott. A történtek végül gyilkossággá eszkalálódtak, amikor a féltékeny volt élettárs konyhakéssel támadt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyilkosságemberölésexbarátféltékenység

Debrecenben szerda este gyilkosság történt. Egy 27 éves fiatal férfi meghalt. amikor volt barátnője új párjával találkozott. A támadó a nőt is megszúrta, és aztán saját magát is életveszélyesen megsebesítette. Az áldozat már nem él, a nő súlyos állapotban van, az elkövető állapota életveszélyes – derítette ki a TV2 Tények.

Féltékenység fajult gyilkossággá Debrecenben
Féltékenység fajult gyilkossággá Debrecenben
Fotó: Tóth Imre/Haon.hu

Életfogytiglant kaphat a gyilkosság elkövetője

Ismerősei szerint az áldozat, a fiatal férfi mindig csendes, nyugodt és kedves volt. 

Nem gondolom, hogy ő bármi rosszat tehetett volna"

– mondta egyikőjük a tévéseknek. 

A riportból az is kiderül, hogy a tragédia hátterében féltékenység áll. Bár a pár már nem volt együtt, még egy albérletben éltek, és az új kapcsolat feszültséget szült közöttük, amely rövid pillanatok alatt végzetessé vált. A lakásnál és a lépcsőházban hatalmas volt a káosz, a helyszínt mentők és rendőrök lepték el. 

Az elkövetőt többszörös emberölés miatt őrzik, akár életfogytiglani büntetésre is számíthat.

 A környéken senki sem számított arra, hogy ilyen tragédia történhet

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!