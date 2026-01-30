Itt vannak a brutális részletek a debreceni gyilkosságról

Debrecenben szerda este gyilkosság történt. Egy 27 éves fiatal férfi meghalt. amikor volt barátnője új párjával találkozott. A támadó a nőt is megszúrta, és aztán saját magát is életveszélyesen megsebesítette. Az áldozat már nem él, a nő súlyos állapotban van, az elkövető állapota életveszélyes – derítette ki a TV2 Tények.

Féltékenység fajult gyilkossággá Debrecenben

Fotó: Tóth Imre/Haon.hu

Életfogytiglant kaphat a gyilkosság elkövetője

Ismerősei szerint az áldozat, a fiatal férfi mindig csendes, nyugodt és kedves volt.

Nem gondolom, hogy ő bármi rosszat tehetett volna"

– mondta egyikőjük a tévéseknek.

A riportból az is kiderül, hogy a tragédia hátterében féltékenység áll. Bár a pár már nem volt együtt, még egy albérletben éltek, és az új kapcsolat feszültséget szült közöttük, amely rövid pillanatok alatt végzetessé vált. A lakásnál és a lépcsőházban hatalmas volt a káosz, a helyszínt mentők és rendőrök lepték el.

Az elkövetőt többszörös emberölés miatt őrzik, akár életfogytiglani büntetésre is számíthat.

A környéken senki sem számított arra, hogy ilyen tragédia történhet.