Életfogytiglant kaphat a kalapácsos gyilkos – új fejlemények az ügyben

A gyilkosság 2024 nyarán történt Miskolcon, egy forgalmas áruház parkolójában, ahol az emberek mit sem sejtve pakolták a bevásárlást az autókba. Ekkor csapott le a 36 éves férfi, aki nemcsak kalapáccsal támadt idős ismerősére, de a végzetes pillanatban autóval még át is hajtott rajta – írta a Boon.hu.

Kegyetlen gyilkosság történt fényes nappal a parkolóban

A nyomozás szerint az elkövető és a 76 éves áldozat évtizedekig jó kapcsolatban álltak, ám az évek során a viszony megromlott. A konfliktus hátterében pénzügyi viták és a fiatalabb férfi problémás életvitele és állandó kábítószer fogyasztása állhatott. Június 11-én délelőtt aztán minden elszabadult amikor a támadó kiszúrta haragosát az áruház parkolójában.

A gyilkosság előre kitervelt volt és brutális

Először az autójával szándékosan nekihajtott a sértett kocsijának, majd kiszállt és egy közel 40 centiméteres kalapáccsal többször fejbe ütötte az idős férfit. Az áldozat felesége kétségbeesetten próbált közbelépni, dulakodás alakult ki, a támadó elejtette a szerszámot, de a borzalom itt még egyáltalán nem ért véget.

A férfi visszaült az autójába, gázt adott és áthajtott a földön fekvő áldozaton. A 76 éves férfi a helyszínen életét vesztette, felesége pedig könnyebb sérülésekkel élte túl a sokkot. Az összetört járművekben több millió forintos kár keletkezett.

A rendőrök perceken belül elfogták az elkövetőt, akit azóta is fogva tartanak. Az ügy során pszichiátriai szakértők vizsgálták és korábban kényszergyógykezelést is elrendeltek nála, mivel fennállt az újabb erőszakos cselekmény veszélye.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség szerint a tett különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésnek minősül. Az ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetést indítványozott, így nem kizárt, hogy a brutális gyilkosság elkövetője élete végéig rács mögött marad.

