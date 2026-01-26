Elképesztő kegyetlenség: így végzett a fiatal pécsi édesanyával gyilkosa

Amint azt az Origo is megírta, január 23-án, pénteken egy férfi jelentkezett a pécsi rendőrkapitányságon, ahol közölte: előző nap délelőtt, valahol Pécs és Bóly között megölte az élettársát. A gyilkosság pontos helyét nem tudta meghatározni, ezért a hatóságok azonnal nyomozásba kezdtek. A keresést hamarosan Bezedek környékére szűkítették, ahol január 25-én, egy fás-bokros területen meg is találták a nő holttestét. A helyszíni vizsgálat idegenkezűséget állapított meg. A férfit emberölés gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették, a Pécsi Járásbíróság pedig január 26-án egy hónapra elrendelte a letartóztatását.

Kegyetlen gyilkosság Baranyában: kés és gázpisztoly is előkerült

Fotó: illusztráció/Pexels

A gyilkos és a 30 éves nő korábban élettársak voltak, de már különköltöztek. Kapcsolatukból egy fiúgyermekük született, aki súlyos izombetegségben szenved, ezért rendszeresen gyógytornászhoz vitték. Január 22-én reggel a gyanúsított a nő lakóhelyére ment autójával, majd felvette az anyát és a kisfiát, a gyermeket pedig elvitték a kezelésre.

Gyilkosság lett az elmérgesedett vita vége

Ezután a férfi és volt élettársa együtt közlekedtek a gépkocsival, út közben azonban összevesztek. Amikor kiértek a lakott területről, a nő megkérte a férfit, hogy álljon félre, mert vécéznie kell.

Miután megálltak, mindketten kiszálltak az autóból, a gyanúsított ekkor 4–5 alkalommal késsel megszúrta a nőt. Az áldozat a földre esett, a férfi fölé lépett, és kétszer a szájába lőtt egy gázpisztollyal. A 30 éves édesanya a helyszínen meghalt.

A gyilkos magához vette a nő értékeit, az elkövetés eszközét eldobta, másnap azonban feladta magát a rendőrségen – írta meg a Bama.hu.

A bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását

A férfi büntetett előéletű, vele szemben más büntetőeljárás is folyamatban van, ennek hatálya alatt követte el az emberölést. Alaposan tartani lehet attól, hogy szabadlábon hagyása esetén a büntetőeljárásban résztvevő egyéb személyek befolyásolásával, megfélemlítésével, még fel nem talált bizonyítási eszközök elrejtésével, megsemmisítésével veszélyeztetné a bizonyítást, illetve újabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el. Mindezekre figyelemmel a bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását.