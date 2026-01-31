Hírlevél
Ezért nem mer találkozni Putyinnal Zelenszkij – botrányos az indok

Élő adásokban hergelték egymást, az utcán lett belőle gyilkosság

Tragédiába torkollott egy közösségi médiában kirobbant konfliktus Heves vármegyében. A gyilkosság egy elfajult utcai összecsapás során történt, miután a felek élő adásokban üzengettek egymásnak, majd felfegyverkezve találkoztak.
Előkészítő ülést tartott csütörtökön az Egri Törvényszék abban az igen súlyos ügyben, amely csoportos garázdasággal indult, majd gyilkossággal végződött. A büntetőeljárás nyolc vádlottat érint, közülük az egyik ügyében már jogerős döntés született. A Heol.hu osztotta meg a tragédia következményeit.

gyilkosság
Gyilkosság a vád, előkészítő ülést tartott az Egri Törvényszék
Fotó: Agria Tv Bt./Heol.hu

Gyerekek vitájával indult a konfliktus

A vádirat szerint a tragédia előzménye az volt, hogy a harmad- és nyolcadrendű vádlott kiskorú gyermekei szóváltásba keveredtek. A vitába a nyolcadrendű vádlott is beavatkozott, ami komoly indulatokat váltott ki a másik család részéről, és tovább élezte a helyzetet.

A felek később személyesen is találkoztak, ám ez nem csillapította a feszültséget. A konfliktus a közösségi médiában élő adások formájában folytatódott, ahol nyilvánosan üzengettek egymásnak, tovább hergelve az indulatokat.

Felfegyverkezve érkeztek a házhoz

Másnap a szócsata tettlegességbe fordult. Rokonok és ismerősök – mintegy tizenöt fő – több környező településről érkeztek a harmadrendű vádlott ingatlanához. Ütő- és vágóeszközökkel felfegyverkezve jelentek meg a helyszínen. A provokáció hatására rövid szóváltást követően tömegverekedés tört ki az utcán.

A verekedés során a másodrendű vádlott megsebesítette a nyolcadrendű vádlottat, miközben a sértett egy vízmértékkel ütötte fejbe az első- és harmadrendű terheltet. Az ütés következtében a harmadrendű vádlott elvesztette az eszméletét. Ezt látva az elsőrendű vádlott kikapta a kést a másodrendű terhelt kezéből, majd mellkason szúrta a sértettet. A váddokumentum szerint a megszúrt férfi a helyszínen életét vesztette, a cselekmény így gyilkossággá vált.

Életveszélyes sérülések maradtak hátra

Az előkészítő ülésen ismertetett vádirat rögzíti, hogy a nyolcadrendű vádlott hasát ért szúrás 8 napon túl gyógyuló, ténylegesen 4–5 hetes sérülést okozott, és közvetlen életveszéllyel járt. A harmadrendű vádlott a fejére mért ütés miatt súlyos, közvetett életveszéllyel járó sérülést szenvedett.

A csütörtöki előkészítő ülésen a hetedrendű vádlott beismerte bűnösségét, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróság garázdaság bűntettében, bűnsegédként mondta ki bűnösnek, ezért 200 ezer forint pénzbüntetésre, valamint 35 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére kötelezte. Az ítélet jogerős.

A többi vádlott ügyében tárgyaláson folytatódik az eljárás – tájékoztatta portálunkat Hoszné dr. Nagy Tímea, az Egri Törvényszék sajtószóvivője.

