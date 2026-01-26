Kiderült, hogy valóban gyilkosság áldozata lett a Pécsen eltűnt anyuka

Hétfő reggelre beigazolódtak a legrosszabb várakozások a január 22-én eltűnt, mindössze 30 éves pécsi édesanya, Orsós Mária ügyében. Miután vasárnap este váratlanul törölték a rendőrségi körözést, a gyászoló családtagok a közösségi médiában osztották meg a megrázó hírt: az asszonyt holtan találták meg, és a körülmények alapján egyértelmű, hogy brutális gyilkosság történt – írta a Bama.hu.

Gyilkosság áldozata lett az eltűnt nő

Fotó: Police.hu

Gyilkosság Pécsen

A tragikus bűnügy fejleményeivel kapcsolatban a BAMA.hu megkereste a Pécsi Járásbíróságot, ahol megerősítették: az ügyészség már kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását. Az ügyben ma, 2026. január 26-án délelőtt 11 órakor tartottak zárt ülést, ahol döntés született a kényszerintézkedésről. A bíróság határozatának pontos részleteit a Pécsi Törvényszék hamarosan egy hivatalos közleményben hozza nyilvánosságra.