Feladta magát a pécsi nő gyilkosa

Január 23-án egy férfi a pécsi rendőrségen jelentkezett, és zavart beszámolója szerint előző nap délelőtt valahol Pécs és Bóly között megölte élettársát. A gyilkosság pontos idejét és helyét nem tudta megmondani, így a hatóságok azonnal nyomozásba kezdtek –írta a Blikk.hu.

A gyilkosság után két nappal találták meg a nő holttestét

Fotó: Illusztráció/Getty Images

Gyilkosság történt Bezedek térségében

A rendelkezésre álló információk alapján a keresést Bezedek környékére szűkítették, és két nappal később, január 25-én egy fás-bokros területen megtalálták a nő holttestét. A helyszíni vizsgálat idegenkezűséget állapított meg.

A férfit kihallgatták, őrizetbe vették, és a rendőrség kezdeményezte letartóztatását. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés gyanúja miatt folytatja az ügy vizsgálatát, miközben minden nyomot górcső alá vesznek a tragédia körülményeinek feltárására

– írja a Police.hu.