Feladta magát a pécsi nő gyilkosa

Egy férfi január 23-án a pécsi rendőrségen jelentkezett, bevallva, hogy előző nap megölte élettársát. A rendőrök azonnal nyomozásba kezdtek, gyilkosság gyanúja miatt Bezedek környékére koncentrálva a keresést, ahol január 25-én megtalálták a nő holttestét.
Január 23-án egy férfi a pécsi rendőrségen jelentkezett, és zavart beszámolója szerint előző nap délelőtt valahol Pécs és Bóly között megölte élettársát. A gyilkosság pontos idejét és helyét nem tudta megmondani, így a hatóságok azonnal nyomozásba kezdtek –írta a Blikk.hu.

A gyilkosság után két nappal találták meg a nő holttestét
A gyilkosság után két nappal találták meg a nő holttestét
Fotó: Illusztráció/Getty Images

Gyilkosság történt Bezedek térségében

A rendelkezésre álló információk alapján a keresést Bezedek környékére szűkítették, és két nappal később, január 25-én egy fás-bokros területen megtalálták a nő holttestét. A helyszíni vizsgálat idegenkezűséget állapított meg. 

A férfit kihallgatták, őrizetbe vették, és a rendőrség kezdeményezte letartóztatását. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés gyanúja miatt folytatja az ügy vizsgálatát, miközben minden nyomot górcső alá vesznek a tragédia körülményeinek feltárására

– írja a Police.hu.

 

