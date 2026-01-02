Felfoghatatlan gyilkosság Szatmárcsekén: videón az idős nő, aki egy kamasz áldozata lett

Koromfekete falak, beomlott tető és rendőrségi szalag. Csupán ennyi maradt annak az idős asszonynak a házából, aki a 2026-os év első napján egy sokkoló gyilkosság áldozata lett Szatmárcsekén. A csendes falut hajnalban riasztotta fel a tragédia híre, amely azóta is megrázza a helyieket – írta a Szon.hu.

Kegyetlen gyilkosság rázta meg Szatmárcsekét az év első napján

Fotó: Sipeki Péter

Január 1-jén kora reggel érkezett a segélyhívás, hogy tűz van egy lakóházban. A tűzoltók gyorsan eloltották a lángokat, ám a kiégett épületben egy nő holttestére bukkantak. Ekkor vált világossá, hogy nem baleset történt, hanem gyilkosság.

A gyilkosság egy 17 éves fiúhoz köthető

A kamaszt emberölés gyanújával hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A nyomozásba igazságügyi szakértőket is bevontak. Ahogy az ügy részletei napvilágra kerültek, a történet még megdöbbentőbb fordulatot vett. Kiderült, hogy a fiatal nem először próbálkozott azon az éjszakán. Előbb egy idős férfi házába tört be, pénzt követelt tőle, ám a nyugdíjas egy vasvillával elkergette.

Ezután ment át a későbbi áldozatához. A mozgáskorlátozott asszonytól a fiú pénzt akart, majd a támadás végzetes fordulatot vett. A házat később felgyújtotta, mintha ezzel akarta volna eltüntetni a nyomokat.

A tragédia után a fiú átszaladt egy szomszédhoz és sokkoló módon maga mondta ki, hogy megölt valakit. A rendőrség perceken belül a helyszínen volt.

Másnap a ház romjai mindent elmondtak. Az elszenesedett falak között még ott állt az idős asszony piros botja, az udvaron pedig a tolókocsija.

A falu döbbenten áll az eset előtt. Egy új év, amely gyilkossággal indult és egy történet, amely hosszú időre nyomot hagy majd Szatmárcseke emlékezetében.