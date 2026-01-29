Fiatal férfit gyilkoltak meg brutálisan Debrecenben

Gyilkosság történt január 28-án, szerdán este Debrecenben, egy Erzsébet utcai lakásban – írta meg a Haon.hu. A vármegyei hírportál információi szerint a helyi férfi albérletükben késsel rátámadt az élettársára, valamint annak férfi ismerősére, aki szintén a lakásban tartózkodott.

Ebben a debreceni társasházban történt a kegyetlen gyilkosság

Fotó: Tóth Imre/Haon.hu

A megtámadott 27 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A 29 éves nőt súlyos, míg támadóját – aki saját magát is megsebesítette – életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

Vizsgálják a debreceni gyilkosság körülményeit

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága emberölés bűntett gyanúja miatt indított eljárást, és szakértők bevonásával vizsgálja az eset pontos körülményeit.

A tett helyszínén készült képgalériát megtekintheti itt.

Szerdán egy német nyugdíjas házaspárt is megkéseltek, őket a Zala vármegyei Pacsán. A 66 éves férfi meghalt, 70 éves feleségét életveszélyes állapotban vitték kórházba. A szintén német származású elkövetőt ma elfogta a rendőrség.