Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen dolog történt Ukrajnában

Ezt látnia kell!

Enyhe vasárnap után brutális fordulat jön az időjárásban

gyilkosság

Megrázó részletek a szegvári gyilkosságról – jótevője fejét verte szét a férfi

30 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az áldozat a tragédia előtt befogadta a saját házába a börtönből szabadult ismerősét. Információk szerint a gyilkosság elkövetője se a drogokat, se az alkoholt nem vetette meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyilkosságfejsérüléscsongrád - csanád vármegyei rendőr - főkapitányságrokkantSzegvárbörtön

Amint arról az Origo az elsők között számolt be, gyilkosság történt péntek éjszaka a Csongrád-Csanád vármegyei nagyközségben. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 35 éves szegvári férfi tett bejelentést, miszerint január 3-án reggel, holtan találta egy ismerősét annak lakásában. A szemle során megállapították, hogy a férfi halálát idegenkezűség okozta. Az áldozat, egy 34 éves rokkant férfi nem sokkal a tragédia előtt fogadta be a házába a börtönből szabadult ismerősét, akinek nem volt hová mennie. 

Rendőrök és helyszínelők dolgoztak szombaton a gyilkosság helyszínén
Rendőrök és helyszínelők dolgoztak szombaton a gyilkosság helyszínén Fotó: Délmagyar.hu

Így történt a gyilkosság

Péntek este együtt iszogattak, majd valamin összevesztek, a támadó pedig úgy megverte jótevőjét, hogy az belehalt fejsérüléseibe. A meggyilkolt férfinek volt egy óvodás kisfia, aki az édesanyjánál volt a tragédia idején. 

A Tények.hu információi szerint a gyilkos korábban azért ült börtönben, mert késsel megszúrt egy embert, de kábítószerrel kapcsolatos ügyei is voltak. Úgy tudni, ezzel a szenvedélyével szabadulása után sem hagyott fel, de az olcsó alkoholt sem vetette meg, a gyilkosság idején is erősen ittas volt. 

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az ügy körülményeit.

A Szegváron történt kegyetlen gyilkosság helyszínén a Délmagyar.hu készített képgalériát, amelyet megtekinthet itt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!