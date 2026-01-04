Megrázó részletek a szegvári gyilkosságról – jótevője fejét verte szét a férfi

Amint arról az Origo az elsők között számolt be, gyilkosság történt péntek éjszaka a Csongrád-Csanád vármegyei nagyközségben. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 35 éves szegvári férfi tett bejelentést, miszerint január 3-án reggel, holtan találta egy ismerősét annak lakásában. A szemle során megállapították, hogy a férfi halálát idegenkezűség okozta. Az áldozat, egy 34 éves rokkant férfi nem sokkal a tragédia előtt fogadta be a házába a börtönből szabadult ismerősét, akinek nem volt hová mennie.

Rendőrök és helyszínelők dolgoztak szombaton a gyilkosság helyszínén Fotó: Délmagyar.hu

Így történt a gyilkosság

Péntek este együtt iszogattak, majd valamin összevesztek, a támadó pedig úgy megverte jótevőjét, hogy az belehalt fejsérüléseibe. A meggyilkolt férfinek volt egy óvodás kisfia, aki az édesanyjánál volt a tragédia idején.

A Tények.hu információi szerint a gyilkos korábban azért ült börtönben, mert késsel megszúrt egy embert, de kábítószerrel kapcsolatos ügyei is voltak. Úgy tudni, ezzel a szenvedélyével szabadulása után sem hagyott fel, de az olcsó alkoholt sem vetette meg, a gyilkosság idején is erősen ittas volt.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az ügy körülményeit.

A Szegváron történt kegyetlen gyilkosság helyszínén a Délmagyar.hu készített képgalériát, amelyet megtekinthet itt.