Puszta kézzel fojtotta meg alvó feleségét, miközben közös gyermekük a lakásban aludt

A brutális gyilkosság 2022 novemberében rázta meg Szegedet, az ügy most másodfokon Debrecenben folytatódik. A vádlottat első fokon bűnösnek mondták ki, miután bizonyítást nyert, hogy a házasság már jóval a közös gyermek születése előtt válságba került, a tartós konfliktusok pedig végül végzetes erőszakba torkolltak – írta a Haon.hu.

A gyilkosság helyszínén tartózkodott a házaspár gyermeke is, aki a másik szobában aludt

Másodfokon Debrecenben fogják tárgyalni a szegedi gyilkosság ügyét

A férfi 2019 óta élt házasságban a sértettel. Kapcsolatuk már a közös gyermekük születése előtt válságba került, a konfliktusok pedig 2022-re mindennapossá váltak.

2022 novemberében a házaspár Szegeden tartózkodott közös gyermekükkel, amikor az esti órákban ismét heves vita alakult ki köztük, a kapcsolatuk jövőjéről. A veszekedést követően a nő a hálószobába ment, lefeküdt, majd elaludt.

Éjfél után a férfi bement a szobába, az alvó feleségére térdelt, két kézzel megragadta a nyakát és addig szorította, amíg a nő a helyszínen életét vesztette.

A gyermek a lakás másik helyiségében aludt, nem kelt fel, a történtekből semmit sem vett észre.



Az első fokon eljáró Szegedi Törvényszék 2025 májusában mondta ki a vádlott bűnösségét. A férfit védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés miatt 14 év fegyházbüntetésre, valamint 10 év közügyektől eltiltásra ítélték. A bíróság döntése szerint a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. Az ítéletet egyik fél sem fogadta el maradéktalanul. Az ügyészség súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta, míg a vádlott és jogi képviselője enyhítésért, illetve eltérő jogi minősítés megállapításáért fellebbezett.

Az üggyel kapcsolatban másodfokon a Debreceni Ítélőtábla fog tárgyalását tartani február 3-án.

