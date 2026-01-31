Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ezért nem mer találkozni Putyinnal Zelenszkij – botrányos az indok

szeged

Puszta kézzel fojtotta meg alvó feleségét, miközben közös gyermekük a lakásban aludt

11 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az elsőfokon eljáró bíróság 14 év fegyházbüntetésre ítélte azt a szegedi férfit, aki felesége megfojtásáért állt bíróság elé. A gyilkosság hátterében egy már a közös gyermek születése előtt megromlott házasság állt, amelyet évek óta állandó konfliktusok terheltek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szegedemberölésfojtogatdebreceni ítélőtáblaközös gyermekpárkapcsolati konfliktusgyilkosságbörtöntragédia

A brutális gyilkosság 2022 novemberében rázta meg Szegedet, az ügy most másodfokon Debrecenben folytatódik. A vádlottat első fokon bűnösnek mondták ki, miután bizonyítást nyert, hogy a házasság már jóval a közös gyermek születése előtt válságba került, a tartós konfliktusok pedig végül végzetes erőszakba torkolltak – írta a Haon.hu.

Vérfoltok voltak az Erzsébet utcai társasház lépcsőházában a gyilkosság helyszínén
A gyilkosság helyszínén tartózkodott a házaspár gyermeke is, aki a másik szobában aludt
Forrás: Napló-archív / Illusztráció

Másodfokon Debrecenben fogják tárgyalni a szegedi gyilkosság ügyét

A férfi 2019 óta élt házasságban a sértettel. Kapcsolatuk már a közös gyermekük születése előtt válságba került, a konfliktusok pedig 2022-re mindennapossá váltak.

2022 novemberében a házaspár Szegeden tartózkodott közös gyermekükkel, amikor az esti órákban ismét heves vita alakult ki köztük, a kapcsolatuk jövőjéről. A veszekedést követően a nő a hálószobába ment, lefeküdt, majd elaludt. 

Éjfél után a férfi bement a szobába, az alvó feleségére térdelt, két kézzel megragadta a nyakát és addig szorította, amíg a nő a helyszínen életét vesztette.

 A gyermek a lakás másik helyiségében aludt, nem kelt fel, a történtekből semmit sem vett észre.


Az első fokon eljáró Szegedi Törvényszék 2025 májusában mondta ki a vádlott bűnösségét. A férfit védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés miatt 14 év fegyházbüntetésre, valamint 10 év közügyektől eltiltásra ítélték. A bíróság döntése szerint a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. Az ítéletet egyik fél sem fogadta el maradéktalanul. Az ügyészség súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta, míg a vádlott és jogi képviselője enyhítésért, illetve eltérő jogi minősítés megállapításáért fellebbezett.

Az üggyel kapcsolatban másodfokon a Debreceni Ítélőtábla fog tárgyalását tartani február 3-án.

A szegedi gyilkosság nem egyedi eset. Az utóbbi időben több olyan erőszakos bűncselekmény is történt, amelyek hétköznapi helyzetekből fajultak tettlegességig. Míg a családon belüli konfliktus végzetes tragédiába torkollott, addig Békéscsabán egy látszólag ártalmatlan játszótéri szóváltás vezetett brutális támadáshoz.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!