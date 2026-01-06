Gyilkosság Kőbányán: hónapok után csaptak le a gyanúsítottra

Újabb részletek derültek ki egy tavaly őszi budapesti halálesetről. A gyilkosság gyanúja miatt a rendőrök egy 31 éves férfit fogtak el, akit azóta letartóztattak – közölte a BRFK.

Több hónap után sikerült letartóztatni a kőbányai gyilkosság gyanusítottját Fotó: Police.hu

Gyilkosság gyanúja egy kőbányai lakásban

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közlése szerint 2025. november 23-án érkezett bejelentés a BRFK Tevékenység-irányítási Központ ügyeletére, miszerint egy kőbányai lakásban holtan találták az ott élő férfit.

A helyszíni szemle és a beszerzett adatok idegenkezűségre utaltak, ezért a BRFK Életvédelmi Osztály emberölés bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen.

A nyomozás során azonosították a feltételezett elkövetőt. A budapesti nyomozók 2026. január 2-án a Heves vármegyei Tarnaörs településen fogták el a 31 éves férfit.

A gyanúsítottat előállították, majd emberölés bűntettével gyanúsítottként hallgatták ki. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsított nem tett vallomást. Felmerül a kérdés, hogy milyen indíték vezethetett a végzetes cselekményhez?

A nyomozás folytatódik

Az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van, a hatóságok vizsgálják a bűncselekmény pontos körülményeit és az elkövetés részleteit.

Az élet elleni bűncselekmények felderítésénél minden apró részlet döntő lehet – a nyomozók szerint ez az ügy sem zárult még le teljesen.

