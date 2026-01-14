Komádi gyilkosság: egy pitiáner vita miatt lőtte fejbe a főnökét a kamionsofőr

Újabb megdöbbentő részletek kerültek napvilágra abban az ügyben, amely csaknem két éve borzolja a kedélyeket Hajdú-Biharban. A komádi gyilkosság vádlottja egy munkahelyi vitát követően lőtte fejbe főnökét, majd maga értesítette a hatóságokat. A kamionsofőrrel szemben emberölés bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ügyészség. A Haon.hu az 56 éves férfi letartóztatásától kezdve nyomon követte az eseményeket.

Bíróság előtt a komádi gyilkosság vádlottja

Fotó: Napló-archív/Haon.hu

A komádi gyilkosság egy jelentéktelen munkahelyi vitából indult

Az ügyben január 14-én tartott előkészítő ülést a Debreceni Törvényszék. Az ügyészség vádirata szerint a bűncselekmény egy Komádiban működő, gabonakereskedelemmel foglalkozó családi vállalkozás telephelyén történt.

A cégnél kamionsofőrként dolgozott az 56 éves vádlott is. A belső szabályzat előírta, hogy a fuvarok után a járműveket kötelező lemosni, erre egy korábbi – akkor zárva tartó – telephelyen volt lehetőség.

A hanyagul lemosott kamion robbantotta ki a konfliktust

A vádirat szerint a bűncselekmény napján a sofőr telefonon jelezte felettesének, hogy megérkezett. A vállalkozó kifogásolta, miért nem szólt korábban, ennek ellenére kinyitotta a telephelyet.

Miután a kamiont a sofőr lemosta, a cégvezető ellenőrizte annak tisztaságát, és elégedetlenségének adott hangot. Szóváltás alakult ki köztük, amelyet később kölcsönös bocsánatkérés zárt le.

Engedély nélkül tartott fegyver volt a táskában

A sofőr a munka végeztével saját autójával a kamion mellé állt, és elkezdte átpakolni személyes tárgyait. A táskájában ekkor már ott lapult egy 0,22 kaliberű lőfegyver, amelyet korábban Romániában vásárolt. A pisztoly tartásához azonban nem rendelkezett engedéllyel, állítása szerint önvédelmi célból hordta magánál, mivel munkája során gyakran került konfliktusos helyzetekbe.

Üldözés a telephelyen, majd eldördült a lövés

A Haon.hu szerint a vállalkozó beült a kamionba, kivette a slusszkulcsot, majd újabb vita alakult ki köztük. A sofőr ekkor felkapta a táskáját és futni kezdett, mire főnöke egy telephelyen lévő biciklivel üldözőbe vette. A kerékpáros üldözés során hátulról nekiütközött az alkalmazottnak, majd szemből is összeütköztek. Ebben a pillanatban sült el a fegyver, a lövedék a vállalkozó fejét találta el.