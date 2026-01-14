Komádi gyilkosság: egy pitiáner vita miatt lőtte fejbe a főnökét a kamionsofőr

Újabb megdöbbentő részletek kerültek napvilágra abban az ügyben, amely csaknem két éve borzolja a kedélyeket Hajdú-Biharban. A komádi gyilkosság vádlottja egy munkahelyi vitát követően lőtte fejbe főnökét, majd maga értesítette a hatóságokat. A kamionsofőrrel szemben emberölés bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ügyészség. A Haon.hu az 56 éves férfi letartóztatásától kezdve nyomon követte az eseményeket.
A komádi gyilkosság egy jelentéktelen munkahelyi vitából indult
Az ügyben január 14-én tartott előkészítő ülést a Debreceni Törvényszék. Az ügyészség vádirata szerint a bűncselekmény egy Komádiban működő, gabonakereskedelemmel foglalkozó családi vállalkozás telephelyén történt.
A cégnél kamionsofőrként dolgozott az 56 éves vádlott is. A belső szabályzat előírta, hogy a fuvarok után a járműveket kötelező lemosni, erre egy korábbi – akkor zárva tartó – telephelyen volt lehetőség.
A hanyagul lemosott kamion robbantotta ki a konfliktust
A vádirat szerint a bűncselekmény napján a sofőr telefonon jelezte felettesének, hogy megérkezett. A vállalkozó kifogásolta, miért nem szólt korábban, ennek ellenére kinyitotta a telephelyet.
Miután a kamiont a sofőr lemosta, a cégvezető ellenőrizte annak tisztaságát, és elégedetlenségének adott hangot. Szóváltás alakult ki köztük, amelyet később kölcsönös bocsánatkérés zárt le.
Engedély nélkül tartott fegyver volt a táskában
A sofőr a munka végeztével saját autójával a kamion mellé állt, és elkezdte átpakolni személyes tárgyait. A táskájában ekkor már ott lapult egy 0,22 kaliberű lőfegyver, amelyet korábban Romániában vásárolt. A pisztoly tartásához azonban nem rendelkezett engedéllyel, állítása szerint önvédelmi célból hordta magánál, mivel munkája során gyakran került konfliktusos helyzetekbe.
Üldözés a telephelyen, majd eldördült a lövés
A Haon.hu szerint a vállalkozó beült a kamionba, kivette a slusszkulcsot, majd újabb vita alakult ki köztük. A sofőr ekkor felkapta a táskáját és futni kezdett, mire főnöke egy telephelyen lévő biciklivel üldözőbe vette. A kerékpáros üldözés során hátulról nekiütközött az alkalmazottnak, majd szemből is összeütköztek. Ebben a pillanatban sült el a fegyver, a lövedék a vállalkozó fejét találta el.
A Debreceni Törvényszék hivatalos oldalán közöltek szerint azonban a férfi a vita közben nyúlt a táskájába, amelyben a pisztoly mellett még 11 töltény is volt. A megtöltött fegyvert felhúzta, és a főnökét szemből fejbe lőtte.
A vádlott maga hívta a rendőrséget
A lövést követően a kamionsofőr azonnal értesítette a rendőrséget. A helyszínre érkező mentők azonban
már nem tudták megmenteni a súlyosan megsérült férfi életét.
Az ügyészség emberölés bűntette és más bűncselekmények elkövetése miatt emelt vádat, és beismerés esetén 11 év szabadságvesztés kiszabását indítványozta.
A védelem szerint nem szándékos emberölés történt
A bíróság előtt a vádlott részben elismerte a történteket, de vitatta a szándékosságot. A Hajdú-Bihar vármegyei hírportál arról írt, hogy a védője szerint nem tisztázott, miért kezdte üldözni alkalmazottját a vállalkozó, és az sem, hogy a fegyver milyen körülmények között sült el.
A védelem szakértő bevonását kérte annak vizsgálatára, hogy a lövés akár az ütközés során, véletlenül is eldördülhetett-e.
A komádi gyilkosság ügyében a bíróság a későbbiekben dönt a vádlott sorsáról.
Gyárfás Tamás nem nyugszik bele a jogerős ítéletbe – a Kúriától vár kegyelmet
Az úszószövetség volt elnökét a Fenyő-gyilkosság ügyében, mint felbujtót tavaly áprilisban mondta ki bűnösnek és ítélte hét év börtönbüntetésre a Fővárosi Ítélőtábla. Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványáról február elején dönt a Kúria. Bővebb információkért ide kattintson!
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.