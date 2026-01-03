Letartóztatták a szatmárcsekei gyilkost, aki kábítószer hatása alatt, ittas állapotban cselekedett – nyilatkozott a sajtószóvivő

Felfoghatatlan gyilkosság rázta meg Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét az újév első napján. Egy mindössze 17 éves fiú kábítószer és alkohol hatása alatt rátört egy mozgáskorlátozott idős nőre, megfojtotta, majd felgyújtotta az otthonát. Az asszonynak esélye sem volt a védekezésre – írta a Szon.hu.

A kegyetlen gyilkosság újév hajnalán történt

Fotó: Sipeki Péter

A hatóságok szerint a fiatal az év utolsó estéjén kristályt vásárolt egy ismerősétől, amit elfogyasztott, majd több üveg sört és tömény alkoholt is megivott. Hajnalban indult el és betört az alvó asszony házába. Az áldozat a hatvanas évei végén járt, mozgása súlyosan korlátozott volt, tolószékkel közlekedett, menekülni nem tudott.

A gyilkosság különös kegyetlenséggel zajlott

A gyanú szerint a fiatal hosszú időn át bántalmazta az idős nőt, végül megfojtotta, majd az ágyneműt meggyújtotta és magára hagyta az áldozatot. A tüzet a szomszédok vették észre, ők riasztották a tűzoltókat, de addigra már késő volt.

"Bár a fiatalkorú gyanúsított a rendőrségen beismerő vallomást tett, az alapos gyanú tárgyát képező bűncselekmény az emberölés minősített esete, azaz a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette, kiemelkedő tárgyi súlyú cselekmény, ezért a bíróság a szökés, elrejtőzés veszélyeire tekintettel rendelte el a letartóztatást, melyet a debreceni javítóintézetben kell végrehajtani. A végzés csak azért nem végleges, mert a fiatalkorú törvényes képviselője nem volt jelen az ülésen, így jogorvoslat tekintetében nem tudott nyilatkozni"

– tájékoztatta dr. Bartha Andrea a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivője.

Az áldozat fia is nyilatkozott a történtek után

A bűntény másnapján döbbenetes látvány fogadta a helyszínre érkezőket. A házból szinte semmi nem maradt, csak korom, hamu, beomlott tető és megolvadt tárgyak mindenütt. Az udvaron ott állt a tolókocsi, a falnak támasztva pedig az idős asszony piros botja, vagyis néma bizonyítékai annak, hogy az áldozatnak valóban esélye sem volt. Az asszony fia megtörten nyilatkozott, elmondása szerint a család képtelen feldolgozni a történteket.