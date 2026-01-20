Óvszerekkel teli szemetesben bukkantak új DNS-nyomokra a 17 éve nyitott gyilkosság ügyében

Szabó Bernadett, akit barátai csak Bettyként ismertek, 2008-ban Hollandiába költözött a jobb jövő reményében. A fiatal lányt, aki prostituáltként dolgozott Amszterdamban, 2009 februárjában brutális gyilkosság áldozataként vesztette életét. A holland rendőrség most a legmodernebb technikák segítségével igyekszik megtalálni az elkövetőt – írta a Szon.hu.

Szabó Bernadett Hollandiába költözött, hogy jobb életet kezdjen, tragikusan fiatalon gyilkosság áldozataként vesztette életét

Fotó: PoliteNL

A holland hatóságok újra elővették a nyíregyházi lány gyilkosságának ügyét

Egy nemrégiben készült videóban a nyomozás vezetője részletezte a szörnyű bűncselekmény helyszínét, a rendőrségi dokumentumokat és a vöröslámpás negyed azon ablakát, ahol Bernadett dolgozott az utolsó napján. A fiatal nő halála előtti estén a kollégák már hiába keresték a szobájában. A tragédia reggelén találták meg a holttestét a padlón, vérbe fagyva.

Betty a szülés közeléig dolgozott, sőt, a baba megszületése után alig három hónappal ismét visszatért a munkába. A kisfiát nevelőszülőknél helyezték el, miközben minden bevételét félretette, hogy egyszer hazatérhessen Magyarországra a gyermekével. 2009. február 19-én délután egy órától kezdett dolgozni, de hajnali egy órakor a kollégái már aggódva vették észre, hogy egész este nem látták. Bettyt egy amszterdami nyilvánosház szobájában brutális módon, többször megszúrtak és életét vesztette. Végül a kollégái néztek be a szobájába és ekkor találták meg holtan.

Az amszterdami kerületi ügyészség akkor 15 ezer eurós nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki pontos információval szolgál az elkövetőről, ám a tettest a mai napig nem sikerült azonosítani.

A tetthelyszínre azonnal a rendőrség csapatvezetője, Ton Uiterwijk érkezett. Bettyt a földön találták, életét vesztve, vérbe fagyva. A hatóságok egy Simon nevű férfit keresnek, aki holland és indonéz állampolgárságú. Stoer nyomozó a videóban elmondta, hogy Simont már közvetlenül a tragédia után kihallgatták, hiszen az épületnek, ahol Betty dolgozott, ő is alkalmazottja volt.

Tudjuk, hogy azon az estén abban a helyiségben járt, ahol Bettyt megölték. Újra beszélni szeretnénk vele. A személyes adatai megvannak, de nem tudjuk, hol lehet. Felszólítjuk, hogy jelentkezzen nálunk, s lakossági tippeket is várunk a jelenlegi tartózkodási helyéről.”

Kiderült, hogy a korábbi nyomozás során egy óvszerekkel teli szemetesben találtak bizonyítékokat, ami alapján legalább öt ügyfél látogatta meg Bettyt azon a napon. Nemrég a Holland Igazságügyi Szakértői Intézet új DNS-nyomokra bukkant a régi mintákban, amelyek az elkövetőtől és/vagy az ügyfelektől származhatnak. A rendőrség felhívja a nyilvánosságot, hogy bárki, aki információval rendelkezik, jelentkezzen, hogy tisztázhassák aznap esti és éjszakai eseményeket.

A rendőrség arra is kérte a nyilvánosságot, hogy segítsenek azonosítani egy cipőtalp-lenyomatot. A szoba padlóján ugyanis annak idején véres nyomokat találtak, amelyek feltehetően az elkövető cipőjéről származnak, és döntő szerepet játszhatnak az ügy megoldásában.

A nyomozó abban bízik, hogy a cipő tulajdonosa magától fog jelentkezni, ugyanakkor számítanak a publikum segítségére is, hogy végre lezárhassák a 17 éve nyitva álló ügyet. A rendőrség emellett részt vett a „Betty hét élete” című podcast elkészítésében is, ami már elérhető mindenki számára.