A ruhája és a feje is véres volt a pacsai gyilkosság gyanúsítottjának, mégis mindent tagad – videóval

Amint arról az Origo is beszámolt, szerdán megkéseltek egy idős, német házaspárt a Zala vármegyei Pacsán. A brutális támadás következtében a 66 éves férfi belehalt a sérüléseibe, míg a nőt súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. Azóta kiderült, hogy a 70 éves asszony máj- és tüdősérüléseket szenvedett, jelenleg az intenzív osztályon, lélegeztető-gépen fekszik, az orvosok azonban bizakodóak a felépülésével kapcsolatban. A nyomozók forró nyomon kezdték keresni a gyilkosság gyanúsítottját, a szintén német állampolgárságú Sax Wacker Markus W-t. A 62 éves férfit azóta már el is fogták, amiről a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán most új információkat közölt.

Ebben az utcában történt a gyilkosság Pacsán

Fotó: Pezzetta Umberto/Zaol.hu

Mint írják, miközben a rendőrség a feltételezett elkövető nyomába eredt, újabb bejelentés érkezett arról, hogy

a város határában egy férfit láttak bolyongani, akinek a ruhája és a feje is véres volt.

Amíg a nyomozók adatot gyűjtöttek, tanúkat hallgattak meg, elemezték a térfigyelő kamerák felvételeit, addig tucatnyi rendőr a környéket fésülte át nyomkövető kutyával, drónnal. A keresés során a tettes nadrágja és kabátja is előkerült.

Rendőrkézen a pacsai gyilkosság gyanúsítottja

Végül az összehangolt munka eredményeként azonosították a férfit, akire a rendőrök Somogy vármegyében, Varászlóban csaptak le szerdán késő este.

Házában két lőfegyverre és lőszerekre bukkantak, amelyek tartásához nem volt engedélye. Autójában pedig a Pacsán használt kést is megtalálták.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói több emberen, előre kitervelten elkövetett emberölés bűntett kísérlete, valamint lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntett miatt hallgatták ki a 62 éves német férfit. A gyanúsított nem ismerte be a bűncselekményt, tagadta tettét. A rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A tettesre akár életfogytig tartó szabadságvesztést is kiszabhatnak.

Elszámolási vita lehetett az indíték

A Zaol.hu írta meg, hogy a pacsai gyilkosság kapcsán a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Sznopek Veronika r. őrnagy, és Bontó Katalin r. alezredes, a vizsgálati alosztály vezetője tartott sajtótájékoztatót csütörtök délután. Ezen elhangzott, hogy mivel az elkövető nem tett vallomást, így az indítékokról sem sokat tudnak jelenleg. A megsebesített asszonyt az állapota miatt még nem tudták megkérdezni, a házaspár lakókörnyezetében élők pedig nem tudtak olyan indokokat felsorolni, amelyek erre a tettre sarkallták volna az elkövetőt. A vizsgálati alosztály vezetője elmondta, a gyilkossággal gyanúsított férfi úszómedencét épített a házaspárnak, ebből adódóan lehetett konfliktus, elszámolási vita közöttük.