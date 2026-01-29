Pacsai gyilkosság: az intenzív osztályon fekszik az egyik áldozat, a másiknak esélye sem volt

Hírlevél
Elképesztő bűncselekmény történt egy csendes zalai faluban szerdán. Egy német férfit és feleségét szúrta meg a szintén német származású támadó, az ügyből kis híján kettős gyilkosság lett. Úgy tudni: a nő jelenleg az intenzív osztályon fekszik, az orvosok bizakodóak a felépülésével kapcsolatban.
Szerdán szörnyű bűncselekmény történt a Zala vármegyei Pacsán: egy német férfi megtámadott egy szintén német házaspárt. A férfit halálra késelte, a nőt pedig életveszélyesen megsebesítette, így őt mentőhelikopterrel szállították kórházba. Csütörtökön friss hírek érkeztek a súlyosan megsérült nő állapotáról – közölte a Zaol.hu a kis híján kettős gyilkosságba forduló tragédia kapcsán.

Rendőrök a pacsai gyilkosság helyszínén
Rendőrök a pacsai gyilkosság helyszínén
Fotó: Pezzetta  Umberto / Zalai Hírlap

Pacsai gyilkosság: úgy tűnik, hogy a sérült túlélheti a támadást

A Zaol.hu szerint a német házaspárnak egy pacsai lakos unokája segített a hivatalos levelek, iratok lefordításában és a mindennapokban is. A fiatal csütörtökön meglátogatta a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház intenzív osztályán fekvő áldozatot, aki életveszélyes sebesüléseket szenvedett el. Az orvosok úgy tájékoztatták a fiatalt, hogy a 70 éves asszony várhatóan túléli a támadást.

A Zaol szerint a gyilkos maga is a Pacsai-hegyen lakott és szintén segített korábban az idős házaspárnak. 

Az indítékról azonban továbbra sem tudni semmit, a helyiek csak találgatnak: az is felmerült, hogy talán szerelemféltésből történt a tragédia.

A támadás szerdán a déli órákban következett be, ami után az asszony kifutott az utcára segítséget kérni

A tettes csütörtökön reggel került rendőrkézre, miután rövid ideig körözték

A gyilkosság helyszínén a Zalai Hírlap tudósítója készített egy rövid videót:

 

 

