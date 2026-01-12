Döbbenetes részletek: így történt a piricsei gyilkosság

Rendkívüli biztonsági és egészségügyi intézkedések mellett folytatódott a tárgyalása annak a piricsei asszonynak, akit saját lánya megölésével vádolnak. K-né F. M. mellé a büntetés-végrehajtás őrei mellett orvosi személyzetet is kirendeltek, mivel a korábbi fordulón rosszul lett a vádlottak padján. Miután élettársa tavaly októberben elhunyt, az asszony maradt az egyetlen, akinek felelnie kell a 2022-ben elkövetett megrázó gyilkosság vádjáért – írta a Szon.hu.

Ennyi év után megtört a csend a piricsei gyilkosság kapcsán

Fotó: MW-archív

Kádban végezték el a gyilkosságot

A piricsei tragédia hátborzongató részleteire derült fény a bíróságon: a vád szerint 2022 nyarán az anya és élettársa előre eltervezett kegyetlenséggel végeztek az asszony mentálisan sérült lányával. Míg az anya a falhoz szorítva mozdulatlanná tette a védekezésre képtelen áldozatot, a nevelőapa a víz alá nyomva megfojtotta őt. A gyilkosság után hidegvérrel feltakarították a helyszínt, majd a mentőket azzal hívták fel, hogy baleset történt, és kifejezetten kérték: rendőrt ne küldjenek.

Bár a korábbi szembesítések során mindketten tagadták bűnösségüket, és az azóta elhunyt élettárs próbálta az asszonyra hárítani a felelősséget, a hétfői tárgyalás fordulatot hozott. A vádlott anya megtörte a hallgatást, és olyan új, terhelő részleteket tárt a bíróság elé korábbi élettársával kapcsolatban, amelyeket korábban elhallgatott.

Ebben a házban történt meg a gyilkosság Fotó: MW-archív

Újabb részletek kerültek napvilágra

Megrázó vallomást tett a bíróságon a piricsei gyermekgyilkossággal vádolt asszony, aki könnyek között vallott arról, miért hallgatott eddig. K-né F. M. szerint élettársa családja megfélemlítette és hamis ígéretekkel hallgatásra bírta, miközben ő a börtönben két stroke-on is átesett, és teljesen magára maradt. Az asszony most először beszélt arról, hogy bár korábban balesetnek hitte a történteket, ma már gyanús élettársa akkoriban tanúsított jeges nyugalma és a tragédia utáni kegyetlen megjegyzései.

A tárgyaláson felidézett pillanatok szerint az édesanya éppen pizsamáért ment ki, ám amikor visszatért a fürdőbe, élettársát látta a lánya nyakánál. A vád szerint azonban a szülők szörnyű munkamegosztásban végeztek a mentálisan sérült kislánnyal: míg az anya a falhoz szorította gyermeke lábait, a nevelőapa a víz alá nyomta a fejét. Bár az elsőrendű vádlott férfi tavaly októberben elhunyt, az asszonynak most egyedül kell szembenéznie a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés vádjával, amiért az ügyészség akár életfogytig tartó börtönbüntetést is kiszabhat.