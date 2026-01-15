A családi ház WC-jében próbálta eltüntetni édesapja maradványait

A Fővárosi Törvényszék szerint a házaspárként élő első- és másodrendű gyanúsítottnak nem volt rendszeres jövedelme, folyamatosan pénzügyi gondokkal küzdöttek. A páros ezért eldöntötte, megölik az elsőrendű vádlott apját, aki jelentős vagyonnal rendelkezett, a gyilkosságot pedig eltűnésként tüntették volna fel – közölte a Fővárosi Törvényszék.

A Fővárosi Törvényszék előkészítő ülésén vizsgálták a brutális apagyilkosság ügyét

Fotó: Sora Shimazaki / Pexels / Illusztráció

A Fővárosi Törvényszéken folytatódik a brutális családi gyilkosság ügye

A bíróság szerint az elsőrendű vádlott megölte a sértettet, ám a gyilkosság mikéntje a nyomozás során sem derült ki.

A holttest egy részét feldarabolták és lehúzták a WC-n. A többi részt viszont megpróbálták elégetni egy kisebb vaskályhában.

A további maradványokat egy rejtett helyre vitték.

A másodrendű vádlott nemcsak a gyilkosság közös megtervezésében működött közre, de segített eltüntetni a holttest maradványait és a bűncselekmény nyomait is. A bíróság szerint miután elhunyt a sértett, ingatlanába rögtön beköltözött az anyagi nehézségekkel küzdő pár gyermekükkel. Nemsokára pedig elkezdték hirdetni és zálogba adni a sértett értéktárgyait, amik a házban voltak. Az autóját is jogtalanul vették használatba.

A harmadrendű vádlott, aki az első- és másodrendű terhelt gyermeke, tudomással bírt arról, hogy apja ellen gyilkosság gyanúja miatt indult eljárás. Ennek ellenére segítséget nyújtott az értéktárgyak eladásában.

A negyedrendű vádlott a sértett több festményét is továbbadta külföldön, amiket a hagyatékából vásárolt meg jóval a valós piaci ár alatt.

Az ügyészség az elsőrendű vádlott esetében 19 év, a másodrendű vádlottal szemben 12 év fegyházbüntetést indítványozott. A harmad‑ és negyedrendű gyanúsítottak számára 1 év 6 hónap börtön- és pénzbüntetés kiszabását javasolták abban az esetben, ha beismerik bűnüket és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról.

Egyik vádlott sem vallotta magát bűnösnek az előkészítő ülésen és nem mondtak le a tárgyaláshoz való jogukról sem. A terhelteket legközelebb április 23‑án fogják meghallgatni.

A Nyíregyházi Törvényszék egy hasonlóan brutális ügyben hozott ma első fokon ítéletet: egy férfi teljesen begőzölt, és a volt feleségére bozótvágó késsel támadt rá, miközben a jelenetet végignézte a közeli autóban ülő gyermekük.