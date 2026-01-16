Szex közben fojthatta meg barátnőjét a gyilkos rendőr

Ausztria egy emberként mozdult meg a nyomozás idején: Johanna arca minden híradóból és közösségi felületről visszaköszönt, miközben a rendőrség és a civilek versenyt futottak az idővel. Ahogy teltek a napok, a reményt baljós gyanakvás váltotta fel, ám a legrosszabb rémálmokban sem szerepelt az a perverz és végzetes forgatókönyv, amit a gyanúsított vallomásában felvázolt. Bár a férfi azzal védekezik, hogy egy elfajult szexuális együttlét vezetett a tragédiához, a közvélemény és a vádhatóság szerint a rendőregyenruha valójában egy könyörtelen gyilkost takar – írta a Zaol.hu.

Bevallása szerint nem szándékos gyilkosság volt, csak fojtogatós szex közben történt baleset (illusztráció)

Gyilkosság vagy baleset?

A Weiz-i származású fitneszedző, Johanna és a harmincéves rendőr románca egy társkereső oldalon indult, majd kötetlen randevúkkal folytatódott. Kapcsolatuk sosem fordult komoly együttélésbe, mégis a Cobra különleges egységnél szolgáló férfi lett a végzete. A nőt január 6-án látták utoljára Graz környékén, és bár a rendőr kezdetben rezzenéstelen arccal tagadta bűnösségét, a kihallgatások során elkövetett logikai bakik végül megtörték a védelmét.

A férfi egy hátborzongató védekezéssel állt elő: állítása szerint nem gyilkosság történt, hanem egy sállal végrehajtott, fojtogatós szexuális aktus torkollott tragikus balesetbe.

Bár a hatóságok a kegyeleti okokból az intim részleteket nem részletezték, azt megerősítették, hogy a gyanúsított beismerése után a nyomozók eljutottak a holttesthez. A rendőr a saját szülei délkelet-stájerországi birtokán, egy barlang mélyén ásta el Johannát, remélve, hogy a föld mindörökre elnyeli tettének bizonyítékát.

Állapotos volt az áldozat

A nyomozás egyik legmegdöbbentőbb szála Johanna feltételezett várandóssága: az osztrák lapok szerint a nő állapotos lehetett, ami teljesen új megvilágításba helyezi a „balesetről” szóló mesét, és súlyos indítékot szolgáltathatott a szándékos emberöléshez.

Azt, hogy a fitneszedző valóban gyermeket várt-e, és a gyanúsított volt-e az apa, az igazságügyi boncolás hivatott végérvényesen tisztázni.

A gyanúsított személye körül értetlenség és döbbenet uralkodik, hiszen a 30 éves férfit környezetében igazi mintarendőrként könyvelték el. Rendőrdinasztia sarjaként számára nem volt kérdés a hivatásválasztás; tudatosan, harcművészetekkel és kőkemény sporttal építette karrierjét, hogy a Cobra elit egységének tagja lehessen. Kollégái körében nagy tiszteletnek örvendett: nemcsak megbízható bajtársnak tartották, hanem olyan példaképnek, akit a pályakezdők elé állítottak követendő mintaként. Senki sem sejtette, hogy a fegyelmezett rendőri álarc mögött egy ilyen sötét tragédia lehetősége lakozik.