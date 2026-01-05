Ma dönt a bíróság a szegvári gyilkos sorsáról

Hírlevél
A hatóságok emberölés ügyében nyomoznak a Csongrád-Csanád vármegyei Szegváron. A gyanú szerint egy férfi péntek este olyan súlyosan bántalmazta ismerősét, hogy ügyből gyilkosság lett, mivel az áldozat életét vesztette.
Gyilkosság történt a Csongrád-Csanád vármegyei Szegváron pénteken. A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség indítványozta annak a férfinak a letartóztatását, akit azzal gyanúsítanak, hogy halálra verte ismerősét annak otthonában. Az ügyben halált okozó testi sértés bűntette miatt folyik nyomozás – írta a Délmagyar.hu.

Letartóztatták a szegvári gyilkosság gyanúsítottját
Fotó: Donka Ferenc/Delmagyar.hu

Gyilkosság Szegváron: letartóztatják a gyilkost

A település egy 1991-ben született, mozgáskorlátozott férfit gyászol. A helyiek elmondása szerint az áldozat péntek este két ismerősét látta vendégül, akikkel korábban baráti kapcsolatot ápolt.

Az ügyészség közleménye szerint az italozást követően szóváltás alakult ki az áldozat és az egyik vendég között. A vita tettlegességig fajult, a gyanúsított olyan súlyos bántalmazást követett el, amelybe a férfi belehalt.

A gyilkos a mozgássérült férfi régi ismerőse, aki nemrég szabadult a börtönből. Úgy tudni, sem az alkoholt, sem a drogokat nem vetette meg. Az áldozat szállást kínált a férfinek a szabadulás után, amit az elfogadott.

Az ügyészség a letartóztatást a szökés és elrejtőzés veszélye, a bűnismétlés lehetősége, valamint a büntetőeljárás meghiúsításának kockázata miatt kezdeményezte. A kényszerintézkedésről a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája dönt a mai napon tartandó ülésen.

 

