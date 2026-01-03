Most érkezett: gyilkosság történt Szegváron – agyonvertek egy mozgáskorlátozott férfit

Szegváron, a Kis utcában jelenleg is rendőrök és helyszínelők dolgoznak. Itt élt az a 34 éves, egy veleszületett végtagprobléma miatt mozgáskorlátozott férfi, aki az éjjel életét vesztette. A gyilkosság áldozata egy bölcsődés korú gyermek édesapja volt – írja a Délmagyar.hu.

Rendőrségi szalaggal zárták le egy utcát Szegváron, gyilkosság történhetett Fotó: illusztráció/Shutterstock

Gyilkosság Szegváron?

A vármegyei hírportál megkeresésére a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete mindössze annyit közölt, hogy szombaton reggel érkezett hozzájuk egy bejelentés, és a nyomozók jelenleg is a helyszínen vannak. A gyilkosság tényét azonban egyelőre nem erősítették meg, de nem is cáfolták.

Még nem tudni, hogy ki lehet a gyilkos

Szegváron úgy tudják, az áldozat pénteken két férfit látott vendégül a házában, együtt iszogattak. Az egyik a barátja volt, aki szintén szegvári, és a Délmagyar információi szerint korábban súlyos testi sértés miatt már megjárta a börtönt, mert késsel megszúrt egy helyi lakost.

A másik vendég egy, a budapesti agglomerációból Szegvárra költözött ember, aki a börtönviselt férfi haverja. A két vendég állítólag nagyon berúgott, de hogy pontosan mi történt, egyelőre nem tudni. Annyi bizonyos, a mozgáskorlátozott házigazdát agyonverték, hogy melyikük tette, esetleg mindketten részt vettek a bántalmazásban, azt majd a rendőrség deríti ki.

Amennyiben igaz a szegvári emberölés híre, akkor az idei évben ez már a második ilyen eset. Újév hajnalán brutális gyilkosság rázta meg Szatmárcsekét, ahol egy tinédzser fiú végzett egy mozgáskorlátozott idős asszonnyal, majd rágyújtotta a házát.