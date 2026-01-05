Egy 32 éves ápolónő lelőtte két kisfiát és a nagyanyját, majd magával is végzett

Megdöbbentő családi tragédia történt Tennessee államban, Humphreys megyében, ahol a hatóságok szerint egy édesanya végzett két gyermekével és idős nagymamájával, majd öngyilkos lett – írta a The Sun című brit bulvárlap. A lövöldözés áldozatai a négyéves Arius Thompson, a 13 éves Isaiah Johnson, valamint dédnagymamájuk, az 88 éves Evelyn Johnson. A helyszínen holtan találták a fiúk édesanyját, a 32 éves Heather Thompsont is. A nyomozás eddigi adatai alapján a hatóságok kizárták harmadik fél érintettségét, az indíték egyelőre ismeretlen.

Heather Thompson a gyilkosság után saját életét is kioltotta

Nem tudják, mi volt a gyilkosság indítéka

Heather Thompson ápolóként dolgozott a waverly-i Ascension Saint Thomas Three Rivers Kórházban. A tragédia különösen megrázta a helyi közösséget, amely szorosan összetartó kisvárosként ismert. Chris Davis, Humphreys megye seriffje elérzékenyülve nyilatkozott az esetről, elmondva, hogy személyesen ismerte a családot. Felidézte, a közösséget korábban már sújtotta egy 16 halálos áldozatot követelő robbanás.

Ez megint a kisvárosi Amerika. Megint olyan családokról van szó, akiket ismertünk

– mondta a seriff, hangsúlyozva, hogy a hatóságok tisztelettel és méltósággal kezelik az ügyet. A gyermekek édesapja, Jeremiah „Biah” Thompson, aki külön élt volt feleségétől, nyilvános bejegyzésben osztotta meg fájdalmát. Elmondta, hogy a tragédia idején dolgozott, és már most elviselhetetlennek érzi a gyerekek hiányát. Az apa adománygyűjtést indított a temetési költségek fedezésére és arra, hogy fiait Új-Mexikóba szállíthassa, ahol él.

A GoFundMe-kampány során rövid idő alatt közel 11 ezer dollár, azaz több mint három és félmillió forint gyűlt össze, és több száz együttérző üzenet érkezett a család számára. Thompson egy frissítésben arról is beszámolt, nővérével Tennessee-be utaznak, hogy hazavigyék a fiúkat.

