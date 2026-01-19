„Valami gyökér felgyújtotta a sárkányomat”

A szilveszter hajnalán felgyújtott monumentális Kínai sárkány szobor sorsa egyelőre bizonytalan, de alkotója szerint a tűz nem feltétlenül a vég, hanem akár egy átalakulás kezdete is lehet. Szőke Gábor Miklós személyes hangvételű bejegyzésben reagált a történtekre, amely új megvilágításba helyezte a vandalizmust. A január 1-jén hajnalban történt gyújtogatás következtében a fából készült, fémvázas köztéri alkotás jelentős károkat szenvedett. A rendőrség rövid időn belül elfogta az elkövetőt, aki beismerte tettét. A város ikonikus szobra azonban – alkotója szerint – még nem mondta ki az utolsó szót – írta a Boon.hu.

Gyújtogatás áldozata lett a lény, amit mindenki a tűzzel azonosít

Fotó: Takács József

A gyújtogatás csak egy új kezdetet jelent

Szőke Gábor Miklós meglepő, filozofikus nyugalommal és sajátos stílusban reagált közösségi oldalán arra, hogy vandálok martalékává vált egyik legismertebb műve. Bár az első pillanatban őt is váratlanul érte a rombolás, hamar átértékelte a helyzetet: a tüzet nem a végnek, hanem a megtisztulás és az erősebbé válás jelképének tekinti,

kijelentve, hogy a sárkány hamarosan minden eddiginél hatalmasabb formában születhet újjá.

A kazincbarcikai Fő tér ikonikus dísze nem mindennapi paraméterekkel rendelkezik, hiszen a 13 méter hosszú és 5 méter magas, több mint 4 tonnás alkotás a kínai–magyar kulturális és gazdasági kapcsolatok monumentális szimbóluma. A Wanhua Industrial Group és a BorsodChem Zrt. támogatásával 2020-ban felavatott, türkizkék színeiről és éjszakai fényeiről ismert szobor rövid idő alatt a város védjegyévé vált. A művet tulajdonló Barcika Art Nonprofit Kft. már megkezdte a károk felmérését és a helyreállítási lehetőségek elemzését, és bár a végleges döntés a rekonstrukció pontos menetéről még várat magára, az üzemeltető elkötelezett amellett, hogy a sárkány visszakapja régi fényét. A szoborrólm készült képeket ide kattintva tekintheti meg.

