Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt az orosz hírszerzés főnöke: az, amit mondott, mindenkit sokkolt

Ezt látnia kell!

Megfejtették: ezt a vitamint kell minden nap szedni, hogy megelőzzük a betegséget

hacker

Emberöléssel és robbantással fenyegetőztek – videón, ahogy a TEK lecsap a hackerekre

13 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos bűncselekményekkel fenyegetőzött egy fiatalokból álló online csoport, amely miatt több alkalommal is riasztották a hatóságokat. A hacker csoport elfogásában a Terrorelhárítási Központ is részt vett, az akcióról videófelvétel is készült.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hackeremberöléstámadásrobbantásterrorelhárító központrománvideórendőrség

Komoly riadalmat keltettek azok a fenyegetések, amelyek miatt végül a Terrorelhárítási Központ szakmai támogatásával csapott le a rendőrség egy fiatalokból álló csoportra. A hacker csoport tagjait emberöléssel, robbantással és rendőri egységek elleni támadásokkal való fenyegetéssel gyanúsítják – írja a Bors.

hacker
Emberölés robbantás, rendőrök elleni támadás... Hosszú a hacker csoport bűnlajstroma
Fotó: Illusztráció (Nikita Belokhonov/Pexels)

Hacker csoportot fogtak el a hatóságok

A rendőrség tájékoztatása szerint az elfogást a KR NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztály, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság, valamint a román rendőrség közösen hajtotta végre. Az akció során több helyszínen egyszerre csaptak le a gyanúsítottakra, a műveletet a TEK biztosította.

Az eljárás során számítógépeket, mobiltelefonokat és online fiókok adatait foglalták le, amelyeket később részletesen átvizsgáltak.

Hatóságokat, intézményeket fenyegettek meg

A nyomozás tavaly júliusban indult, miután rövid időn belül több bejelentés érkezett súlyos bűncselekményekről. A gyanúsítottak oktatási és egyházi intézmények, lakóépületek felrobbantásával, valamint különböző emberek megölésével fenyegetőztek.

A rendőrség szerint a hívások és üzenetek technikai adatai alapján sikerült azonosítani az elkövetőket.

Swatting és doxing módszereket használtak

A nyomozás során kiderült, hogy az elkövetők swatting és doxing bűncselekményeket követtek el. A sértettekkel a Discord felületén kerültek kapcsolatba, ahol viták alakultak ki több felhasználó között.

A gyanúsítottak megszerezték vitapartnereik személyes adatait, majd ezek felhasználásával hamis bejelentéseket tettek a hatóságok felé, megfélemlítési céllal. A swatting-módszer riadalomkeltésre, megfélemlítésre és a bosszúra irányuló tevékenységeket takar, mg a doxing fogalma személyes adatok eltulajdonítását célzó cselekményeket foglalja össze.

Román fiatalkorú is érintett

Az ügyben egy 17 éves, Bihar megyéből származó román fiatalkorú is érintett, ezért a román rendőrség is bekapcsolódott az eljárásba. A fiatal ellen terrorcselekménnyel, közveszéllyel fenyegetéssel, többrendbeli hamis váddal és személyes adattal visszaéléssel folyik eljárás, jelenleg szabadlábon védekezik.

64 millió ember aggódhat a kiszivárgott személyes adatai miatt

Az ügy ismét rávilágít arra, mennyire sérülékenyek a digitális rendszerek, még akkor is, ha komoly védelem áll mögöttük. Ezúttal 64 millió ember személyes adatait szerezte meg ez a tini hacker. A részletek ITT olvashatóak!

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!