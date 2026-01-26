Emberöléssel és robbantással fenyegetőztek – videón, ahogy a TEK lecsap a hackerekre

Komoly riadalmat keltettek azok a fenyegetések, amelyek miatt végül a Terrorelhárítási Központ szakmai támogatásával csapott le a rendőrség egy fiatalokból álló csoportra. A hacker csoport tagjait emberöléssel, robbantással és rendőri egységek elleni támadásokkal való fenyegetéssel gyanúsítják – írja a Bors.
Hacker csoportot fogtak el a hatóságok
A rendőrség tájékoztatása szerint az elfogást a KR NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztály, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság, valamint a román rendőrség közösen hajtotta végre. Az akció során több helyszínen egyszerre csaptak le a gyanúsítottakra, a műveletet a TEK biztosította.
Az eljárás során számítógépeket, mobiltelefonokat és online fiókok adatait foglalták le, amelyeket később részletesen átvizsgáltak.
Hatóságokat, intézményeket fenyegettek meg
A nyomozás tavaly júliusban indult, miután rövid időn belül több bejelentés érkezett súlyos bűncselekményekről. A gyanúsítottak oktatási és egyházi intézmények, lakóépületek felrobbantásával, valamint különböző emberek megölésével fenyegetőztek.
A rendőrség szerint a hívások és üzenetek technikai adatai alapján sikerült azonosítani az elkövetőket.
Swatting és doxing módszereket használtak
A nyomozás során kiderült, hogy az elkövetők swatting és doxing bűncselekményeket követtek el. A sértettekkel a Discord felületén kerültek kapcsolatba, ahol viták alakultak ki több felhasználó között.
A gyanúsítottak megszerezték vitapartnereik személyes adatait, majd ezek felhasználásával hamis bejelentéseket tettek a hatóságok felé, megfélemlítési céllal. A swatting-módszer riadalomkeltésre, megfélemlítésre és a bosszúra irányuló tevékenységeket takar, mg a doxing fogalma személyes adatok eltulajdonítását célzó cselekményeket foglalja össze.
Román fiatalkorú is érintett
Az ügyben egy 17 éves, Bihar megyéből származó román fiatalkorú is érintett, ezért a román rendőrség is bekapcsolódott az eljárásba. A fiatal ellen terrorcselekménnyel, közveszéllyel fenyegetéssel, többrendbeli hamis váddal és személyes adattal visszaéléssel folyik eljárás, jelenleg szabadlábon védekezik.
