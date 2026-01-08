Hajléktalanok a budai panelházak tetején: ürülékkupacok mindenhol, a lakások sincsenek biztonságban

A kelenföldi panelházak lakói döbbenten szembesültek azzal, hogy idegenek költöztek az épületeik tetejére. A hajléktalanok nemcsak behatoltak a társasházakba, hanem sátrakkal és matracokkal be is rendezkedtek a háztetőkön. A Ripost számolt be az elképesztő állapotokról.

Panelházak tetején vertek tanyát a hajléktalanok, elképesztő kosz és mocsok marad utánuk

Fotó: Kelenföld-A nyolcas körzet/Ripost

Hajléktalanok a háztetőn: sokkoló állapotok Újbudán

Az ott élők szerint az állapotok tarthatatlanok. A tetőkön ürülék, szemét és eldobált holmik mindenhol. Egy helyi lakó, Zsolt elmondta, eleinte csak egy férfit láttak a lépcsőházban, majd hamarosan világos lett: a hajléktalanok nem átmenetileg húzódtak be. Egyre többen jelentek meg, majd felcuccoltak a tetőre. A lakók szerint több lakás ajtaját is nyitogatták, és betörés gyanúja is felmerült. A félelem mindennapossá vált a XI. kerületben.

A mi társasházunk tetején is élnek hajléktalanok. Én még ilyet életemben nem láttam. Először csak azt vettük észre, hogy a hideg miatt behúzódott egy férfi és a lépcsőkön üldögélt. Nem tudom, hogy rászóltak-e, én nem küldtem ki, nem akartam, hogy halálra fagyjon. Aztán később megláttam, hogy többen is ki-be mászkálnak. Utána mondták a szomszédok, hogy ők már ide is költöztek

– részletezte az elképesztő körülményeket Zsolt, majd így folytatta:

Felcuccoltak a tetőre. Sátrakkal, táskákkal, zacskókkal, mindennel együtt. Abban élnek és a tetőre is ürítenek. Később azt is mesélték, hogy több lakásnál próbálkoztak nyitogatni az ajtót, hátha be tudnak jutni. Szerintem ezt azonnal meg kell oldani, felháborítónak tartom, hogy ilyen megtörténhet. Jeleztük az épület házmesterének is, de azt mondta, hogy ő nem tud mit tenni, mert a tűzvédelmi szabályzat miatt meg van kötve a keze, ugyanis nem zárhatja be a tető ajtaját. Végül is már hiába zárná be, mert már itt laknak…

A szabályzat miatt senki nem lép

A társasházak tetőajtaját a tűzvédelmi szabályzat miatt nem lehet lezárni. Ez gyakorlatilag szabad bejárást biztosít az épületekbe. A házmester tehetetlen, a lakók magukra maradtak.

Nem egy házat érint a probléma

Az Etele út mentén nem egyetlen épületről van szó. Információk szerint legalább öt-hat panelház tetején élnek hajléktalanok. Egy másik lakó, Tünde szerint a környék parkjaiban is rendszeresen látják őket. Ivás, droghasználat és teljes közterületi lepusztulás jellemzi a helyzetet.

Őket ismerjük, látásból. Ők azok, akik a környező parkokban isznak és drogoznak, majd elfekszenek a padokon és maguk alá vizelnek. Én úgy tudom, hogy már egy lakásba is bejutottak, próbálnak fosztogatni is. Még attól is félnünk kell, hogy mikor törnek be hozzánk. Tenni kell valamit ez ellen!

– mesélte felháborodva.