Hatalmas luxushajó feneklett meg a Dunán: képeken a zátonyon veszteglő monstrum

Rendkívüli esemény történt 2025. december 31-én hajnalban a Dunán: ahogy a Kisalfold.hu írja, a hegymenetben közlekedő szállodahajó fennakadt a kavicságyon. A hajó a Duna 1792-es folyamkilométerénél, Gönyű térségében rekedt meg, és azóta sem tudott továbbindulni.

A zátony foglya lett egy luxushajó a Dunán

Fotó: Krizsán Csaba/Kisalföld

Hajó a kavicságyon: sikertelen volt a lehúzás

A luxushajót már aznap megpróbálták lehúzni a zátonyról, ám a művelet nem járt sikerrel. Január elsején további segítség érkezett a helyszínre, valamint egy másik hajó, amelyre az utasokat biztonságosan átszállították, így mindenki elhagyhatta a Nicko Vision fedélzetét.

Ihász Róbert, az Erebe Yacht Club és Kikötő üzemeltetési és hajózási vezetője a hírportálnak elmondta: a hajó jelenleg is a kavicságyon áll, a sekély víz miatt pedig nem lehet biztonságosan elmozdítani.

Nem akadályozza a forgalmat, de várnia kell

A szakember hangsúlyozta, a megfeneklett hajó nem zavarja a dunai hajóforgalmat, mivel a hajózási út szélén helyezkedik el. Más, kisebb hajók folyamatosan haladnak el mellette, miközben a luxushajó változatlanul vesztegel. A monstrum csak akkor indulhat tovább, ha a Duna vízállása megemelkedik annyira, hogy biztonságosan le lehessen húzni a kavicságyról.

A zátonyra futott hajóról készült drónfelvételeket ide kattintva tudja megnézni.

Nemrég a Bonavia esett fogságba

December elején arról írtunk, hogy – közel egy évvel az előző eset után – ismét zátonyra futott egy szlovák teherszállító Dunaföldvárnál, ezúttal a kemping magasságában.