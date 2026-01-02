Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Látta?

Vigyázzon! Ezt a veszélyes férfit körözik – ha felismeri, AZONNAL hívja a rendőrséget

Sport

Elképesztő fotó látott napvilágot Max Verstappenről – kép

hajókirándulás

Hatalmas luxushajó feneklett meg a Dunán: képeken a zátonyon veszteglő monstrum

13 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szokatlan látvány tárult a Dunán közlekedők elé az év utolsó napján, amikor egy több száz tonnás szállodahajó megfeneklett Gönyű térségében. A hajó azóta is mozdulatlanul áll a kavicságyon, és csak a természet döntheti el, mikor indulhat tovább. A rendelkezésre álló információk szerint személyi sérülés nem történt, és a hajótest sem sérült meg, lékesedést nem észleltek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hajókirándulásfotókbólluxushajódróngalériazátony

Rendkívüli esemény történt 2025. december 31-én hajnalban a Dunán: ahogy a Kisalfold.hu írja, a hegymenetben közlekedő szállodahajó fennakadt a kavicságyon. A hajó a Duna 1792-es folyamkilométerénél, Gönyű térségében rekedt meg, és azóta sem tudott továbbindulni.

hajó
A zátony foglya lett egy luxushajó a Dunán
Fotó: Krizsán Csaba/Kisalföld

Hajó a kavicságyon: sikertelen volt a lehúzás

A luxushajót már aznap megpróbálták lehúzni a zátonyról, ám a művelet nem járt sikerrel. Január elsején további segítség érkezett a helyszínre, valamint egy másik hajó, amelyre az utasokat biztonságosan átszállították, így mindenki elhagyhatta a Nicko Vision fedélzetét.

Ihász Róbert, az Erebe Yacht Club és Kikötő üzemeltetési és hajózási vezetője a hírportálnak elmondta: a hajó jelenleg is a kavicságyon áll, a sekély víz miatt pedig nem lehet biztonságosan elmozdítani.

Nem akadályozza a forgalmat, de várnia kell

A szakember hangsúlyozta, a megfeneklett hajó nem zavarja a dunai hajóforgalmat, mivel a hajózási út szélén helyezkedik el. Más, kisebb hajók folyamatosan haladnak el mellette, miközben a luxushajó változatlanul vesztegel. A monstrum csak akkor indulhat tovább, ha a Duna vízállása megemelkedik annyira, hogy biztonságosan le lehessen húzni a kavicságyról.

A zátonyra futott hajóról készült drónfelvételeket ide kattintva tudja megnézni.

Nemrég a Bonavia esett fogságba

December elején arról írtunk, hogy – közel egy évvel az előző eset után – ismét zátonyra futott egy szlovák teherszállító Dunaföldvárnál, ezúttal a kemping magasságában. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!