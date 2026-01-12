„Azt hittem, most meghalok” – Hajós András sokkoló vallomása

Hajós András neve általában a humorral, zenével és öniróniával forr össze, most azonban egészen más arcát mutatta meg. A Sztárban Sztár All Stars zsűritagja a TV2 Titkok Ramónával című podcastjában mesélt arról a pillanatról, amikor valóban azt hitte, hogy nem éli túl az éjszakát – írta a Bors.

Hajós András őszintén mesélt a halálközeli állapotáról

Fotó: Gáll Regina/Bors

A történet nem egyik percről a másikra alakult ki. Hajós András hónapokon át hajszolta magát, koncertről koncertre járt, éjszakázott, majd hajnalban indult tovább a következő fellépésre. Energiaital, kávé, cigaretta, a szervezete pedig egyszer csak jelezte, hogy elég volt.

Hajós András rosszul lett vezetés közben

Félreállt, majd kiszállt az autóból. Mint mondta, olyan erős rosszullét tört rá, hogy meg volt győződve róla, hogy szívrohama van és ott helyben vége mindennek.

Valahogy kibuktam az autóból, és annyi erőm még volt, hogy telefonáljak, hogy jöjjenek értem”

– idézte fel a drámai perceket. A hívás pedig ahhoz az emberhez ment, akiről tudta, hogy bármilyen baj van, ő azonnal jön – gyermekei édesanyját hívta.

Miközben várt, az állapota egyre rosszabb lett. Ekkor jött a teljesen abszurd jelenet, amely akár egy fekete komédia jelenete is lehetne. Hajós András ugyanis levette a pólóját, talált egy doboz narancslevet és elkezdte azzal locsolni magát, hátha ettől jobban lesz. A kétségbeesésében egy szlovén kamionostól próbált segítséget kérni:

Odamentem félmeztelenül narancslevet locsolva a testemre, és megpróbáltam elmagyarázni, hogy help. Ő erre adott vodkát, mondtam, hogy az nem annyira segít most"

– mesélte nevetve, de akkor ott a helyzet minden volt, csak vicces nem.

A pánik olyan erős volt, hogy végül imádkozni kezdett. Mint mondta, ilyenkor jut eszébe az embernek, hogy talán ezt így szokás, amikor már tényleg nincs kapaszkodó.

Szerencsére végül megérkezett a segítség és Hajós András túlélte élete egyik legijesztőbb pillanatát. Az eset azonban mély nyomot hagyott benne és rájött, hogy nem lehet a végtelenségig hajtani magát következmények nélkül. Ma már őszintén beszél erről, humorral, de komoly tanulsággal, miszerint

néha a legnagyobb erő az, ha az ember képes megállni.