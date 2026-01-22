Sokkoló videón a hajsza: anyja autójával menekült egy tinédzser Zircen

Elképesztő esetről számolt be a Veol.hu: január 21-én egy középiskolás fiú a tanítási időben megfenyegette diáktársát, mert meglátta, hogy az üzeneteket ír, és azt hitte, azzal a lánnyal csetel, aki neki is tetszik. A féltékeny kamasz tanítás után követte riválisát, az iskola előtt letépte a hátizsákját, majd a földre lökte, ráült és elkezdte ütlegelni. A verés vége sokkoló hajsza lett, amit egy rendőrautó fedélzeti kamerája rögzített.

Sérülés nélkül ért véget a hajsza Zircen, bilincsben az ámokfutó Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség/Facebook

Az osztálytársak, tanárok és több szülő is próbálta szétválasztani a fiatalokat, közben értesítették a rendőrséget. Ekkor ért oda gépkocsijával a bántalmazó fiú édesanyja, akinek az autójában egy másik, kétéves gyermeke is bent ült.

Így kezdődött a hajsza

Amikor az asszony meglátta, hogy fia az osztálytársát veri, azonnal kipattant a járműből, csakhogy nem állította le az autó motorját. A tinédzser ekkor abbahagyta a bántalmazást, majd hirtelen beugrott a családi autóba, – amiben kistestvére is bent ült – és tövig nyomta a gázpedált.

A jogosítvánnyal nem rendelkező fiú nagy sebességgel száguldozott Zirc utcáin, majd egy kereszteződésben két autónak is nekihajtott, de ekkor sem állt meg. A rendőri fény- és hangjelzést figyelmen kívül hagyta, végül egy szalagkorlátnak csapódott, az állította meg az ámokfutást. A balesetben szerencsére senki sem sérült meg.

A járőrök elfogták a kamaszt, ellene testi sértés, zaklatás, személyi szabadság megsértése és a közlekedési szabályszegések miatt is eljárások indultak.

