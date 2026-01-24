Hírlevél
Halál a szolnoki buszjáraton: hiába érkeztek hamar a mentők

32 perce
Olvasási idő: 2 perc
Tragikus jelenetek játszódtak le szombaton délelőtt Szolnokon, egy menetrend szerinti járaton. Egy idős férfi rosszul lett, a gyorsan kiérkező mentősök próbálták megmenteni, ám hamarosan a halál beálltát állapították meg.
halálOrszágos Mentőszolgálatszolnokidős férfi

Halálos tragédia történt egy helyi buszjáraton, Szolnokon: egy idős férfi életét vesztette utazás közben a menetrend szerinti járaton – számolt be róla a Szoljon.hu.

Halál a szolnoki buszjáraton: egy idős férfin már nem lehetett segíteni a gyors beavatkozás ellenére sem
Fotó: Szoljon.hu

Halál a helyi buszjáraton

Szombaton 10 óra körül két mentőautó érkezett egy megállóban félreállt menetrend szerint buszhoz Szolnok-Szandaszőlősön, a Karinthy utcában. Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta a portált, hogy egy idős férfi rosszul lett utazás közben. A helyszínre hamar kiértek a mentők és megkezdték az újraélesztést, ám az nem vezetett sikerre, a férfi a helyszínen meghalt. 

Péntek délután egy tragikus baleset történt Nagykőrösön: két autó olyan erővel ütközött össze, hogy a Volkswagen vezető felőli oldalát teljesen leborotválta a másik jármű. A szerencsétlenségnek halálos áldozata is volt

 

