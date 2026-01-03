Rejtélyes szilveszteri haláleset a Balatonnál: megégett az őr, de a házban nem volt tűz

Ha Balaton, akkor strand, nyár, szerelem és lángos. Mindezek azonban inkább a turisták benyomásai a tó partján zajló életről. A helyieknek éppúgy megvan a maguk baja és öröme, mint az átutazóknak. És megvannak a saját történeteik, múltjuk, legendáik is. Némely ilyen történet évszázadokra nyúlik vissza, ám van egy rejtélyes haláleset, amely 34 éve nem hagyja nyugodni a felsőörsieket. A történet nemcsak a népi folklórban, hanem a sajtóban is elő-előkerül időnként. A Veszprémi Napló 2007. szeptember 22-i számában így írtak róla: a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum felsőörsi műtárgyi központjában rejtélyes haláleset történt 1992 szilveszter éjszakáján. A nyugdíjas éjjeli őr teste az elszenesedésig megégett, csak a lábai voltak épek térdig. Az őrházban tűznek, gyújtogatásnak a nyomát nem találták, semmi nem égett el, nem gyulladt meg, csak az idős ember székén találtak égési helyeket. A rendőrség „a halál oka ismeretlen” mondattal zárta le az ügyet.
Rejtélyes haláleset: agyon kellett lőni a kutyát is
1992 szilveszterén, este 10 óra körül sokkoló telefonhívást kapott Praznovszky Mihály múzeumigazgató, akivel közölték: azonnal a felsőörsi műtárgyi központhoz kell mennie, mert haláleset történt. Az éjjeliőr összeégett, elhamvadt holttestére találtak az őrbódéban, amely sértetlen maradt.
Praznovszkyval azt is közölték, hogy amikor felnyitották a belülről kulccsal bezárt bódét, akkor
az őrkutya megvadult és a kiérkező rendőrökre támadt, ezért az állatot több lövéssel meg kellett ölni a saját védelmükben.
Hátborzongató rejtély, különös körülményekkel. Hogy pontosan mi történhetett, azzal kapcsolatban elszabadult a helyiek és az országos sajtó fantáziája is.
A szokásos gyanúsítottak: földönkívüliek, gömbvillám
Az azonnal szóba jöhető elkövetők listája:
- gömbvillám;
- földönkívüliek;
- spontán öngyulladás.
A gömbvillámok az elsők között kerültek be a cikkekbe: ezek a labda nagyságú, világító gömbök jellemzően villámlás után jelennek meg. A magyar népnyelv matató ménkő néven ismeri és ha élőlénnyel találkoznak, akkor valóban égési sérülést is okozhatnak. A probléma csak az, hogy ebben az időszakban nem volt kiemelkedő villámlás és vihar az adott régióban.
Azt aligha fogjuk kideríteni, hogy az áldozatnak volt-e aznap harmadik típusú találkozása űrlényekkel, ám nem tűnik valószínűnek, hogy egy minimum évezredekkel fejlettebb idegen faj épp Felsőőrsön csapjon le egy portásra egy interplanetáris háború első felvonásaként. További magyarázatként előkerült a spontán öngyulladás – amúgy nem létező – jelensége. Szerencsére azonban nem kellett egy másik csillagrendszerbe menni ahhoz, hogy kiderüljön, mi is történt azon a végezetes szilveszteri estén.
A férfi, aki sosem érkezett meg a Rózsa Presszóba
A Veszprémi Napló 1993. március 5-i számában írták meg részletesen a helyszínen talált állapotokat. Az éjszakai váltás este tíz óra környékén érkezett, az őr csengetett, ám senki sem nyitott kaput, ezért a kerítésen átmászva jutott be műtárgyi központba. Amikor a férfi nagy nehezen ki tudta nyitni a portásépület ajtaját, a társát mozdulatlanul találta az íróasztalnál, és azonnal látta, hogy megégett, ezért értesítette a rendőröket.
Az épületben a portások mellé szegődött kutya is ott volt, amely megvadult, amikor be akartak menni a rendőrök a helyszínre. Az állat több lövést kapott, ám nem esett össze, hanem elvánszorgott a helyszínről és egy héttel később az erdőben találták meg elpusztulva.
Az éjjeliőr holtteste az íróasztal és a szék között feküdt a padlón. A ruhája leégett róla a boka magasságáig, ameddig a cipője ért. A szék mellett olajradiátor és villanyrezső ontotta a meleget a téli éjszakán. Az íróasztalon levő újságpapírokon, iratokon égésnyom nem volt.
A halál időpontját a tanúk elmondása alapján meglehetősen le lehetett szűkíteni: a férfi fél nyolc előtt átment a közeli Rózsa Presszóba, hogy szóljon barátainak, tíz után nem sokkal érkezik, ám ezt az ígéretét már nem tudta betartani. Az éjjeliőr valamikor fél nyolc és tíz óra között halhatott meg. Haragosa nem volt, nem cigarettázott, gyufa, öngyujtó nem volt nála.
A rendőrség mégis megoldotta az ügyet
Horváth Imre őrnagy, a veszprémi kapitányságvezető bűnügyi helyettese az éjjeliőr halála után három hónappal sajtótájékoztatót hívott össze, hogy elmondja: a nyomozók megoldották az ügyet.
A rendőrség a tűzoltókkal együtt folytatta le a helyszíni szemlét, ugyanis azt gondolták: a 66 éves férfi égés következtében hunyt el. Ám a boncolás mindent kiderített: az éjjeliőr tüdejében szén-monoxid nem volt, halálát keringési zavar okozta, ráadásul nem ez volt az első infarktusa. A tűz a férfi elhunytát követően lobbant fel, idegenkezűség gyanúja nem merült fel.
A szakértők szerint az éjjeliőr ruházata az olajradiátor és a villanyrezsó túlhevülése miatt gyulladt meg, azok a testrészei égtek meg jobban, így a baj karja és a csípője, amelyek az olajradiátorhoz közel estek. A tűz pusztító fellángolását az oxigén fokozaton elfogyása akadályozta meg. A szobában levő kutya úgy tudta túlélni mindezt, hogy az ajtó alatti kis réshez dugta az orrát, ahol jött be a házba némi friss levegő. Az oxigénhiányos állapot azonban halálfélelmet okozott nála, így támadólag lépett fel a rendőrökkel szemben.
A rejtély tehát 34 éve megoldódott, csak a megoldás elfelejtődött, az eset azonban fennmaradt az emlékezetben.