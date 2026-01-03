Rejtélyes szilveszteri haláleset a Balatonnál: megégett az őr, de a házban nem volt tűz

Ha Balaton, akkor strand, nyár, szerelem és lángos. Mindezek azonban inkább a turisták benyomásai a tó partján zajló életről. A helyieknek éppúgy megvan a maguk baja és öröme, mint az átutazóknak. És megvannak a saját történeteik, múltjuk, legendáik is. Némely ilyen történet évszázadokra nyúlik vissza, ám van egy rejtélyes haláleset, amely 34 éve nem hagyja nyugodni a felsőörsieket. A történet nemcsak a népi folklórban, hanem a sajtóban is elő-előkerül időnként. A Veszprémi Napló 2007. szeptember 22-i számában így írtak róla: a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum felsőörsi műtárgyi központjában rejtélyes haláleset történt 1992 szilveszter éjszakáján. A nyugdíjas éjjeli őr teste az elszenesedésig megégett, csak a lábai voltak épek térdig. Az őrházban tűznek, gyújtogatásnak a nyomát nem találták, semmi nem égett el, nem gyulladt meg, csak az idős ember székén találtak égési helyeket. A rendőrség „a halál oka ismeretlen” mondattal zárta le az ügyet.

Praznovszky Mihály múzeumigazgató számolt be a rejtélyes halálesetről. Kezében a szék, amelyen az éjjeli őr elszenesedett maradványait találták

Fotó: www.veol.hu/ Veszprém megyei hírportál

Rejtélyes haláleset: agyon kellett lőni a kutyát is

1992 szilveszterén, este 10 óra körül sokkoló telefonhívást kapott Praznovszky Mihály múzeumigazgató, akivel közölték: azonnal a felsőörsi műtárgyi központhoz kell mennie, mert haláleset történt. Az éjjeliőr összeégett, elhamvadt holttestére találtak az őrbódéban, amely sértetlen maradt.

Praznovszkyval azt is közölték, hogy amikor felnyitották a belülről kulccsal bezárt bódét, akkor

az őrkutya megvadult és a kiérkező rendőrökre támadt, ezért az állatot több lövéssel meg kellett ölni a saját védelmükben.

Hátborzongató rejtély, különös körülményekkel. Hogy pontosan mi történhetett, azzal kapcsolatban elszabadult a helyiek és az országos sajtó fantáziája is.

A szokásos gyanúsítottak: földönkívüliek, gömbvillám

Az azonnal szóba jöhető elkövetők listája:

gömbvillám;

földönkívüliek;

spontán öngyulladás.

A gömbvillámok az elsők között kerültek be a cikkekbe: ezek a labda nagyságú, világító gömbök jellemzően villámlás után jelennek meg. A magyar népnyelv matató ménkő néven ismeri és ha élőlénnyel találkoznak, akkor valóban égési sérülést is okozhatnak. A probléma csak az, hogy ebben az időszakban nem volt kiemelkedő villámlás és vihar az adott régióban.