10 millió forinttal vetette a mélybe magát – a rendőrség is csak találgat

A 10. emeletről ugrott ki egy fiatal taxis Csepelen, egy panelház lépcsőfordulójánál található ablakból a Petz Ferenc utcában. A férfi nem ezen a címen élt. A haláleset körülményei egyelőre tisztázatlanok, ám a rendőrségi helyszínelés során rengeteg készpénz és egy búcsúlevél is előkerült az áldozat ruhájából, amelynek eredetét vizsgálják – írta a Borsonline.hu.

A rendőrség helyszínelést tartott Csepelen a misztikus haláleset miatt

Fotó: Bors

Titokzatos haláleset a csepeli panelházban

A rendőrségi helyszínelés során kiderült, hogy az áldozat a 10. emeletről zuhant ki és 10 millió forint készpénzt találtak nála. A férfi ruházatában talált összeg eredete ismeretlen, vizsgálják, hogy az összefüggésben állhat-e az esettel.

A rendőrség közlése szerint idegenkezűségre utaló nyomot egyelőre nem találtak, ugyanakkor az eset számos kérdést vet fel. A hatóságok jelenleg öngyilkosság vagy baleset lehetőségét sem zárják ki.

A férfi a panelház bejárata fölött található előtetőre esett

Fotó: Bors

Reggel érkeztek meg a rendőrök, mert kiugrott egy férfi a 10. emeleti lépcsőfordulónál lévő ablakból. Nagyon szomorúnak tartom ezt a dolgot, ugyanis állítólag egy fiatal taxis volt, és volt nála egy csomó pénz. Azt mondták, közel tízmillió forint és egy búcsúlevél.

– nyilatkozta a Borsnak az egyik lakó.

A Bors tudósítói a helyszínen követték a szemlét, ahol több bankjegyet, köztük eurót is találtak, majd a szakértők a 10. emeleten lemérték az ablakpárkányt és ujjlenyomatokat vettek róla.

A holttest helyszíne

Fotó: Bors

Bűncselekmény, idegenkezűség gyanúja nem merült fel. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási-hatósági eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.

– nyilatkozta a BRFK.

Hosszas helyszínelés

Fotó: Bors

Végül az órákig tartó helyszínelés után temetkezési cég elszállította a férfi holttestét. A titokzatos haláleset részleteire a boncolás és a további nyomozás adhat pontos választ.

