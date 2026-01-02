Halálos baleset hajnalban: fiatal férfi halt meg az 5-ös főúton

Péntek hajnalban súlyos közlekedési tragédia történt az 5-ös főúton, Dabas térségében. A halálos baleset akkor következett be – írja a Baon.hu –, amikor egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között letért az úttestről, majd az árokba csapódott a 44-es kilométerszelvénynél.

Halálos baleset az 5-ös főúton

Fotó: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Halálos baleset: feszítővágóval mentették a sofőrt

A jármű olyan erővel ütközött, hogy a sofőr beszorult a roncsba és saját erejéből nem tudott kiszabadulni. A helyszínre a dabasi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik feszítővágó segítségével szabadították ki a sérültet az összeroncsolódott autóból. A mentési munkálatok idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

A mentők hosszú ideig küzdöttek a fiatal férfi életéért, de az újraélesztési kísérletek nem jártak sikerrel.

Hiába küzdöttek az életéért

Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője elmondta: a sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A tragédia pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják.

A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt a forgalom jelentős fennakadásokkal haladt az 5-ös főúton, a torlódás több kilométeres volt.

Szívszorító információk láttak napvilágot a halálos balesetről, amit egy hazánkban állomásozó amerikai katona okozott Ajkánál

A háromgyerekes, 43 éves édesapa a helyszínen életét vesztette, 13 éves kislánya életéért jelenleg is küzdenek az orvosok. A halálos baleset okozója egy, a pápai NATO-bázison szolgáló amerikai katona volt, aki sportkocsijával fékezés nélkül csapódott a pedagógus Dáciájába.