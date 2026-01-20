Halálos baleset az 55-ös főúton: egy áldozat, két súlyos sérült – képekkel és videóval

Egy eső áztatta útszakaszon következett be a tragédia, amikor egy személyautó irányíthatatlanná vált, majd átsodródott a szemközti sávba – írja a Baon. A halálos baleset 2024 júniusában történt az 55-ös főúton, ahol a szemből érkező jármű vezetője már nem tudta elkerülni az ütközést. A szabályosan közlekedő vétlen sofőr a becsapódás következtében olyan sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Halálos baleset az 55-ös főúton

Fotó: Pozsgai Ákos/Baon.hu

Gyorshajtás vezetett a halálos balesethez

A vádirat szerint a vádlott Ásotthalom felől Kisszállás irányába haladt, miközben az eső miatt csúszóssá vált burkolaton közlekedett. A megengedett 90 kilométer/óra helyett 115–125 kilométer/órás sebességet választott, amely az adott körülmények között különösen veszélyesnek bizonyult.

A gondatlan baleset egy bal ívű kanyarban történt, ahol a jármű megcsúszott, majd irányíthatatlanná vált.

Frontális ütközés a szemből érkező autóval

A sodródó gépkocsi áttért a menetirány szerinti bal oldalra, ahol frontális ütközés következett be egy szabályosan haladó járművel. A szakértői adatok alapján a becsapódás pillanatában a sebesség még mindig meghaladta a 90 kilométer/órát.

A karambol ereje pusztító volt, míg a vétlen sofőr életét vesztette, addig két másik érintett súlyos sérüléseket szenvedett.

Mentőhelikopter és több egység érkezett

A riasztást követően a helyszínákra hat mentőautó és egy mentőhelikopter is érkezett. A mentési munkálatokban részt vettek a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók, akik több kocsival segítették a sérültek ellátását és a roncsok körüli munkálatokat

A két súlyos sérültet stabilizálás után kórházba szállították.

Az ügyészség vádat emelt, a bíróság dönt

A Kecskeméti Járási Ügyészség a sofőrt halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja. Az ügyészség végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés, valamint közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta.

A vádlott bűnösségéről a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni – közölte az ügyészség.

A balestről készült képgalériát ide kattintva tudja megtekinteni!