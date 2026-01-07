Friss fotók a halálos baleset helyszínéről, egy fiatal nő meghalt a frontális karambolban

Friss fotók érkeztek a halálos baleset helyszínéről a Szon.hu jóvoltából, amely szerda délelőtt történt Nyírtass közelében. Ahogy azt az Origo is megírta, a 4-es főúton egy kamion és egy személygépkocsi ütközött össze, a baleset következtében egy ember életét vesztette.

Halálos baleset Nyirtassnál, egy 47 éves nő az életét vesztette

Fotó: Boszó Katalin/Szon.hu

Halálos baleset Nyirtassnál

A helyszínre riasztott kisvárdai hivatásos tűzoltók azonnal áramtalanították a járműveket. Egy embert feszítővágó segítségével kellett kiemelni az összeroncsolódott autóból, a mentés idejére teljes útzár volt érvényben.

Mentőhelikopter is érkezett, a nő életét vesztette

A tragédia részleteiről az Országos Mentőszolgálat adott tájékoztatást.

A helyszínre több mentőegységet is riasztottunk, köztük egy mentőhelikoptert is. Egy nő a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaink újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette

– mondta el Greutter Valentina Hanna, az OMSZ kommunikációs szervezője.

Információink szerint a személygépkocsi 47 éves női vezetője hunyt el a halálos baleset következtében.

Vizsgálják a szerencsétlenség körülményeit

A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja a tragédia pontos körülményeit. A hatóságok ismét arra kérik az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek.