Megható! Ezt várja a Miskolcon halálra késelt fiú édesanyja

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, január 4-én este halálra késeltek egy fiatalt Miskolcon. A Vörösmarty utcai játszótéren két fiatal között vita alakult ki, amely rövid idő alatt elfajult, majd az egyikük késsel támadt a másikra. Az áldozat a helyszínen belehalt a sérüléseibe. A rendőrök emberölés gyanújával indítottak nyomozást. A Blikk szerint a tragédia mélyen megrázta az áldozat családját, akik azóta is sokkos állapotban vannak, ráadásul a történtek emlékei – képek és hangok formájában – újra és újra visszatérnek, tovább súlyosbítva a fájdalmukat.

Halálra késelték ezt a 16 éves fiút Miskolcon

Fotó: TV2 Tények

A meggyilkolt fiú nagynénje a TV2 Tények stábjának arról beszélt, elviselhetetlen számára a család fájdalma, és különösen megrázó hallania a gyászoló édesanyát, aki kétségbeesetten, újra és újra a fia nevét kiáltja.

Az anyuka jelenleg nagyon rossz állapotban van. Nem lehet egyedül hagyni, csak várja, hogy jöjjön haza a fia"

– mondta a könnyeivel küszködve.

A nagynéni szerint nem kizárólag a késelőt terheli a felelősség, mert a szülei is mulasztottak, amikor nem tettek meg mindent annak érdekében, hogy a végzetes konfliktust megakadályozzák.

Mindent látott a halálra késelt fiú barátja

Az áldozat egyik barátja szemtanúja volt a gyilkosságnak.

Azt állította a riportban, hogy a késelés nem önvédelem volt, a támadó pedig többször megszúrta a fiút.

Gyula szóváltásba keveredett egy fiúval, az mondta neki, hogy 'tedd fel a kezed!', majd levette a kabátját és megütötte. Gyula visszaadta, én széthúztam őket. Egy második fiú belépett, és ő szúrta meg, nem az, akivel verekedett”

– tette hozzá.