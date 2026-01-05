Itt az utolsó fotó a Miskolcon halálra késelt fiúról

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, január 4-én este halálra késeltek egy fiatalt Miskolcon. A Vörösmarty utcai játszótéren két fiatal között vita alakult ki, amely rövid idő alatt elfajult, majd az egyikük késsel támadt a másikra. Az áldozat a helyszínen belehalt a sérüléseibe. A rendőrök újabb részleteket közöltek a halálos támadás körülményeiről. A Boon.hu pedig megtudta, ki az áldozat.

Halálra késeltek egy fiút Miskolcon január 4-én este Forrás: police.hu

Az áldozat, egy 16 év körüli, ongai fiú, a támadás után még néhány métert megtett, aztán a játszótér közelében összeesett.

A közelben lévők azonnal hívták a segélyhívót, de már nem lehetett megmenteni az életét Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensének elmondása szerint.

A támadó egy 17 éves, emődi fiú elmenekült a helyszínről, de negyed óra sem telt el, már a nyomozók előtt ült és emberölés miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Úgy tudjuk, beismerő vallomást tett.

Gyász és döbbenet uralkodott el a környéken a fiatal halála után. Az ismerősök és a helyiek sorra fejezik ki részvétüket, sokan közülük személyesen is ismerték Gyulát. Egyik rokona fotóval búcsúzott tőle a közösségi oldalán. A bejegyzés alatt egyre gyűlnek a részvétnyilvánító hozzászólások, amelyekből egyértelmű: a tragédia mély nyomot hagyott mindenkiben.

A halálos késelés fiatal áldozatát rengetegen szerették Forrás: Facebook

Ősszel is halálra késeltek egy kamaszt

A mostani tragédia a helyi újságírókban felidézte a tavaly ősszel történteket. 2024. október 13-án, a Kisavas városrészben, egy szórakozóhely előtt meghalt egy 16 éves, arnóti fiú, akit szintén egy vita hevében szúrtak meg. Ez a támadás is végzetesnek bizonyult. Az ügyben akkor egy 20 éves, vattai férfi ellen indult eljárás halált okozó testi sértés gyanúja miatt.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

