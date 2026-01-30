Eltűnt Halász Judit, nagy erőkkel keresi a rendőrség

A rendőrség eltűnés miatt indított körözési eljárást egy nyékládházi nő ügyében, akinek hollétéről napok óta nincs információ. A Halász Judit eltűnése kapcsán fontos kiemelni, hogy az eltűnt személy nem azonos az azonos nevű ismert színésznővel, egy 42 éves helyi lakosról van szó.

Az eltűnt Halász Judit nem azonos a méltán népszerű magyar színművésznővel

Fotó: Police.hu

Mit lehet tudni Halász Judit eltűnéséről?

A Miskolci Rendőrkapitányság a 05010-157/272/2026. körözési számon folytat eljárást Halász Judit eltűnése miatt. A nő 2026. január 28-án, reggel 9 óra körül hagyta el nyékládházi otthonát, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre, ezért a hatóságok a lakosság segítségét kérik.

Személyleírás segítheti a felismerést

A rendőrség tájékoztatása szerint Halász Judit 166–170 centiméter magas, telt testalkatú. Haja szőkés barna, szeme barna. Az eltűnésekor viselt ruházatáról egyelőre nem közöltek részleteket.

A rendőrség minden apró információt fontosnak tart, amely a nő megtalálásához vezethet.

Itt várják a bejelentéseket

A Miskolci Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható nő hollétével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.