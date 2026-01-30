Eltűnt Halász Judit, nagy erőkkel keresi a rendőrség

Hírlevél
Körözést adott ki a rendőrség. A Halász Judit eltűnése ügyében indított eljárás eddig nem vezetett eredményre, a hatóságok továbbra is várják a bejelentéseket.
A rendőrség eltűnés miatt indított körözési eljárást egy nyékládházi nő ügyében, akinek hollétéről napok óta nincs információ. A Halász Judit eltűnése kapcsán fontos kiemelni, hogy az eltűnt személy nem azonos az azonos nevű ismert színésznővel, egy 42 éves helyi lakosról van szó.

Halász Judit
Az eltűnt Halász Judit nem azonos a méltán népszerű magyar színművésznővel
Fotó: Police.hu

Mit lehet tudni Halász Judit eltűnéséről?

A Miskolci Rendőrkapitányság a 05010-157/272/2026. körözési számon folytat eljárást Halász Judit eltűnése miatt. A nő 2026. január 28-án, reggel 9 óra körül hagyta el nyékládházi otthonát, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre, ezért a hatóságok a lakosság segítségét kérik.

Személyleírás segítheti a felismerést

A rendőrség tájékoztatása szerint Halász Judit 166–170 centiméter magas, telt testalkatú. Haja szőkés barna, szeme barna. Az eltűnésekor viselt ruházatáról egyelőre nem közöltek részleteket.

A rendőrség minden apró információt fontosnak tart, amely a nő megtalálásához vezethet.

Itt várják a bejelentéseket

A Miskolci Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható nő hollétével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon.

Vérdíj Török Zsolt fejére: 200 ezer forintot ad a rendőrség az elfogásáért

A rendőrség a hivatalos közleményében tájékoztatott arról, hogy anyagi jutalommal ösztönzi egy körözött személy felkutatását. A Török Zsolt elfogásáért kitűzött nyomravezetői díj bevezetésével a hatóság azt várja, hogy olyan információk érkeznek, amelyek közvetlenül az elfogáshoz vezetnek. 

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

