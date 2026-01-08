Fiuk temetésére készült a megtört család, amikor kiderült, a fiú él

Hírlevél
Felfoghatatlan hibát követtek el a hatóságok egy halálos autóbaleset után. A családnak három héten át azt mondták, hogy a fiuk halott, miközben a tinédzser életben volt és kórházi ágyban feküdt.
A 17 éves Trevor Wynn neve halottként került a rendőrségi jelentésekbe egy súlyos baleset után. A hatóságok közölték a családdal, hogy a fiú a helyszínen életét vesztette Rotherhamben. A hozzátartozók összeomlottak, és mély gyászukban készítették elő a tinédzser temetését – számolt be a megdöbbentő esetről a Mirror.

halott
A rendőrség közölte a családdal, hogy a fiuk halott, miközben Trevor életéért küzdöttek az orvosok
Fotó: Jonathan Stoner/SWNS/Mirror

A „halott” fiú közben kómában feküdt

Trevor valójában egy kórházban feküdt, eszméletlen állapotban. Az orvosok egy másik sérültet azonosítottak tévesen elhunytként. A fiú hetekkel később tért magához. Amikor felébredt, elmondta a nevét és a születési dátumát és ezzel kiverte a biztosítékot a hatóságoknál.

A zsaruk ezt alaposan benézték

A rendőrség kénytelen volt szembesülni a hibájával. Kiderült, hogy a család nem azt a gyermeket gyászolta, aki meghalt. A tévedés alapja egy súlyos azonosítási hiba volt. A balesetben érintett két tinédzser fiú adatait keverték össze és a tévedésben ludasak voltak a kórház alkalmazottai is.

A tragikus ütközésnek azonban valódi áldozatai is voltak. A 18 éves Joshua Johnson életét vesztette, ahogy egy 17 éves lány is, aki a járművet vezette. Egy ezüst színű Toyota Corollával Dinningtonból indultak el azon a végzetes napon és a kómában fekvő Trevort a halott Joshua Johnsonnal keverték össze.

Három hét gyász egy élő fiú miatt

A család három héten át élt abban a hitben, hogy Trevor halott, miközben a fiú életéért a kórházban küzdöttek az orvosok. Amikor kiderült az igazság, a család számára a gyászt egyszerre váltotta fel a megkönnyebbülés és a sokk. Sajnálatos módon az Egyesült Királyságban évente több tucat azonosítási hibát követnek el halálos közlekedési balesetek után.

Órák óta halottnak hitték, a temetési előkészületek közben kelt életre

Órákkal az elhunytnak nyilvánítása után, a temetkezési vállalatnál ébredt fel egy halottnak hitt férfi az Egyesült Államokban. A holttestet a temetésre készítették elő, amikor az elhunytnak hitt férfi megmozdult és felébredt.

 

