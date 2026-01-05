Sokkoló! Napokig lakott együtt halott feleségével egy siófoki férfi

Felfoghatatlan tragédia árnyékolta be az év utolsó napjait Siófokon, ahol egy csendes lakás falai között napokig titokban maradt egy végzetes tett. Egy középkorú nő az ünnepek alatt vetett véget az életének, a környezete már csak napokkak később bukkant rá a halott földi maradványaira az elcsendesedett otthonban – írta a Sonline.hu.

Halott élettársával élt együtt napokig, fel se tűnt neki hiánya (Illusztráció)

Fotó: Sonline.hu

Már rég halott volt, mire rátalált

Hátborzongató részletek derültek ki a siófoki tragédiáról. Úgy tudni, a nő öngyilkos lett, végzetes adag gyógyszert vett be, majd ágyneműtartóba bújt, így várt a halálra.

Az a legmegdöbbentőbb a történetben, hogy a férjnek nyolc napon át nem tűnt fel felesége eltűnése.

A szörnyű igazságra végül a lakásban terjengő bomlás szaga derített fényt.

Sokkoló felfedezése után a férfi azonnal hívta a segélyhívót, de a mentők már tehetetlenek voltak.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a helyszíni szemle tényét, és közölték, mivel nem merült fel a gyilkosság gyanúja, közigazgatási eljárás keretében próbálják tisztázni az eset körülményeit.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

