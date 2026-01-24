Hírlevél
Rendkívüli

Megvan Trump következő célpontja: ez lesz az új Venezuela

Fontos

Most dől el Ukrajna sorsa – Zelenszkij retteg

tisza

Különleges mentőakció zajlott a jeges Tiszán, perceken múlt az áldozat élete – képgaléria

27 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Tisza jegén ragadt egy állat, amely kimerülten várta a segítséget. A hattyút Szolnoknál egy speciális tutajjal vitték ki a partra, majd a madármentők vették át további ellátásra.
tiszaállatmentőkbiztonsághattyúmentés

Szolnoknál egy hattyú fagyott bele a Tisza jegébe, nem tudott se repülni, se a partra sétálni, és teljesen kimerült volt – írta a Szoljon.hu. A portálon egy képgaléria is megjelent a különleges mentőakcióról.

A kimerült hattyút Szolnoknál a Tisza jegéről mentették ki az Életjel Mentőcsoport tagjai
Fotó: Életjel Mentőcsoport Facebook oldala
A kimerült hattyút Szolnoknál a Tisza jegéről mentették ki az Életjel Mentőcsoport tagjai
Fotó: Életjel Mentőcsoport Facebook oldala

A kimerült hattyút madármentők helyezték biztonságba

A pénteki mentéshez az Életjel Mentőcsoport jégrőlmentő tutajt használt, amivel biztonságban ki tudták hozni a madarat a befagyott folyóról. Ezután a hattyút a madármentők vitték tovább, hogy ellássák és gondoskodjanak róla.

A mentésről készült helyszíni képeket IDE kattintva tudják megtekinteni.

Nem ritka, hogy télen a befagyott folyókon, tavakon tragédiák sorozata történik. Ezért rendkívül fontos, hogy meggyőződjünk a jég vastagságáról, és amennyiben nem biztonságos, ne tartózkodjunk rajta. Múlt héten az Ipoly jeges vizébe zuhant két kamaszlány, és csak egy arra járó édesapán múlt, hogy meg tudták menteni az életüket.

 

