Bűnöző járkált az ünnepek alatt a hatvani temetőben

Megdöbbentő látvány fogadta azokat, akik karácsonykor vagy szilveszterkor keresték fel szeretteik sírját a hatvani temetőben. Több nyughelyről ugyanis eltűntek a virágok, mécsesek és kihelyezett emléktárgyak, az ott hagyott értékeket felforgatták, a sírokat meggyalázták. Több károsult is jelezte, hogy tolvajok jártak a rokona sírjánál. Egyikük beszélt a Ripostnak arról, ő mit tapasztalt.

tolvajok járnak be a hatvani temetőbe

Fotó: Ripost

December 22-én kora este körülbelül 16:15-re értünk a lányom sírjához a hatvani városi temetőbe. Az a látvány, ami fogadott, az kritikán aluli! Szétszaggatva, összetörve, a virág kifordítva a cserépből, a boa megszaggatva és összetúrva. Egyszerűen nem térünk magunkhoz. Minden nap megyünk már három és fél éve, sokszor eltűntek dolgai, de még ilyen rongálás nem volt. A karácsonyfája, karácsonyi díszei, angyalkaja, ajándékai is felforgatva, összepakolva a mellette lévő padnál. A kihelyezett csokiját is megették és a sírjára dobták"

– mesélte az asszony.

Nem egy sírról loptak el dolgokat a hatvani temetőben

tolvajok járnak be a hatvani temetőbe

Fotó: Riposzt

Elmondása szerint az összepakolt ajándékok és díszek között nemcsak a lányáé voltak, más sírokról származó tárgyakat is ott hagytak.

El akarták lopni, de közben odaértünk és megzavartuk a tolvajt… Az egyik sírnál ott állt egy férfi, ahogy meglátott elsietett. Szólítottam, meg akartam kérdezni, hogy nem látott-e valakit, aki ezt csinálta, de nem válaszolt. Kiabáltam álljon meg, annyit mondott, hogy ne menjünk utána hagyjuk őt, mert baj lesz. Akkor már bebizonyosodott, hogy ő volt az a gazember tolvaj."

– tette hozzá az asszony, aki rendőrt hívott és bejelentette, hogy tolvajok járnak a hatvani temetőben.

