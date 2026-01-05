Káosz a havazásban: balesetek bénítják az M0-st, az M1-est és a főutakat

Több súlyos közlekedési fennakadás nehezíti a közlekedést szerda este az ország különböző pontjain, miközben szinte az egész ország intenzíven havazást élt ált.

Havazás bénítja meg az egész országot

Fotó: Nicolas Postiglioni / Pexels.com

Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-s autóút keleti szektorán, Gyál térségében, az M5-ös autópálya irányába, a 34-es kilométernél egy kamion keresztbe fordult.

Az autók csak egy szűk sávon tudnak araszolni, emiatt itt közel két kilométeres dugó alakult ki.

Az M1-es autópályán, Tatabánya térségében, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, az 54-es kilométernél két személyautó ütközött össze. Bár a műszaki mentés befejeződött és a korlátozás megszűnt, a forgalom továbbra is lassan halad, a torlódás megközelíti a tíz kilométert.

A 4-es főúton, Püspökladány határában, a 173-as kilométernél egy teherautó és egy autó ütközött össze. A főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat a 42-es főút felé terelik.

A 10-es főúton, Piliscsaba határában, a 24-es kilométernél egy elakadt kamion akadályozza a közlekedést, itt csak fél pályán haladhat a forgalom.

A havazás miatt több baleset is történt

A gyorsforgalmi utakon sem jobb a helyzet: az M0-s, az M1-es, az M5-ös, az M6-os és az M7-es autópályákon a szórás ellenére a burkolat vizes vagy sónedves.

A fő- és mellékutak Vas és Zala vármegyében, valamint Esztergom térségében többnyire havasak, míg a Dél-Dunántúlon, a Dél-Alföldön, illetve Győr és Kisbér környékén latyakos, hókásás az útburkolat.

A havazással érintett térségekben a látási viszonyok is romlottak, ami jelentős forgalomlassulást okoz. A közlekedőknek fokozott figyelemmel és óvatossággal kell számolniuk. A határátlépéssel és határforgalommal kapcsolatos aktuális információk a rendőrség hivatalos honlapján érhetők el.

