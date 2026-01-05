Videón, ahogy az árokba hajt a hóesésben driftelő sofőr

Hírlevél
Szombaton a főváros és környékének útjain kaotikus volt a helyzet, több sofőr is bajba került a jeges útfelületeken. A havazás miatt az autók csúszkáltak, borultak vagy épp szánkóval ismerkedtek.
havazáscsúszós utakközlekedéssofőrbalesetek

Szombaton a havazással több sofőrnek is meggyűlt a baja az utakon. Egy XIII. kerületben készült felvételen az látszik, ahogy egy autó a hóesésben kanyarodás közben megcsúszik, és kidönt egy út menti jelzőtáblát – számolt be róla a Tények.hu. Egy másik videón egy autó teljesen elszabadul a jeges úton, végül az árokban áll meg, mintha csak lepihent volna. A legextrémebb felvétel azonban Érdről érkezett, ahol egy autó üres szánkót húz maga után a közúton, mivel tulajdonosa valószínűleg elfelejtette, hogy hozzá volt kötve a kocsihoz az eszköz. Az autó után kacsázó szán kis híján beleütközött egy másik, szemben haladó járműbe, ám a sofőr észnél volt.

Nem kezelték jól a sofőrök a szombati havazást
Nem kezelték jól a sofőrök a szombati havazást
Fotó:  TV2 Tények

Közlekedési káoszt okozott a havazás

„Ezen a csúszós útfelületen nagyon hamar átbillen az autó és irányíthatatlanná válik” – mondta el Csörgő László, vezetéstechnikai oktató és kiemelte: azt tanácsolja a sofőröknek, hogy a megszokottnál lassabban, nagyobb követési távolsággal közlekedjenek.

 

